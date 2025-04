La promessa, anticipazioni 27 e 28 aprile: ecco Julia!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025

La rivelazione di Cruz scatena una crisi nel suo matrimonio con Alonso. Romulo avvisa Jana riguardo alla sua relazione con Manuel e lei cerca conforto sfogandosi con Maria. Quest’ultima e Lope festeggiano il nuovo impiego di Salvador, ma non nascondono la tristezza per il suo imminente addio. Nel frattempo, ci sono diversi ritorni a La Promessa. Il ritorno di Pelayo non ha avuto l’accoglienza che Catalina sperava, e anche durante la colazione sorgono discussioni tra i presenti. Anche il ritorno di Teresa, sebbene accolto favorevolmente dalla servitù, suscita la rabbia di Donna Petra.

Una nuova persona arriva alla tenuta a conoscenza dell’orecchino smarrito da Martina: Julia Valdes Rodriguez lo restituisce, ma accusa un malore e viene invitata a rimanere per la notte. Manuel è all’oscuro di ciò che affligge la madre, mentre è concentrato sulla situazione di Pia, continuando a proteggerla insieme a Jana. Vera esprime a Lope la preoccupazione per l’insistenza della madre… Seguici su Instagram.