La promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 4 a sabato 10 maggio 2025

Jana confessa a Manuel di chiamarsi in realtà Mariana e gli rivela che l’uomo responsabile della morte di Dolores e del rapimento del piccolo Curro vive ancora a La Promessa. La prova di tutto sarebbe un anello di famiglia che Jana ricorda bene di aver visto in quell’occasione e che ora è stato lasciato in eredità proprio a Manuel. Intanto, Maria è sul punto di raccontare tutto a Manuel, ma l’arrivo improvviso del marchese la interrompe.

Curro, sempre più infastidito da Julia e dai suoi discorsi ossessivi sulla guerra, chiede a Martina di mandarla via. Lope, dal canto suo, non riesce a sopportare Marcelo, che vorrebbe lavorare in cucina, ma Lope gli nega ogni possibilità. Le tensioni tra Cruz e Alonso non si placano: un incidente a cavallo che coinvolge uno dei figli degli Orestes provoca un acceso diverbio. Cruz si rifiuta persino di scrivere una lettera di condoglianze alla famiglia, dicendo di non voler più avere rapporti con loro.

Alonso decide di togliere a Lorenzo la gestione dell’attività delle marmellate per restituirla a Catalina. Pelayo, pentito per il male causato a Catalina, si scusa con Simona, che però lo obbliga a dimostrare il suo pentimento cucinando un piatto speciale. Il gesto riesce a riconquistare Catalina. Cruz, nel frattempo, accusa Alonso di essere prevenuto nei confronti di Lorenzo.

Maria rimprovera Jana per aver sconvolto Manuel con accuse pesanti contro il defunto barone riguardo la morte di Dolores, basandosi solo sul ricordo di un anello. Lope racconta a Vera che sua madre vuole scrivere un libro con tutte le ricette de La Promessa, e Vera è costretta a trascriverle sotto la sua supervisione.

Cruz rompe nuovamente con Alonso per difendere Lorenzo e ostacolare le richieste di Catalina. Julia, intanto, ottiene il permesso di restaurare il ritratto della defunta Carmen, prima moglie di Alonso, assicurandosi così una scusa per restare a La Promessa, nonostante Curro continui a spingere Martina perché se ne vada. Curro, infatti, è turbato dal comportamento di Julia e sospetta che nasconda qualcosa.

Marcelo, disastroso nel suo lavoro, riceve l’aiuto di Teresa, mentre Petra vuole mandarlo via, non avendogli mai perdonato di averla sposata tradendo il voto fatto al capezzale di Feliciano. Santos, intanto, trova il diario personale di Maria e lo rivela a Petra.

Jana aggiorna Curro di aver raccontato a Manuel la verità sulle loro origini, ma di non avergli detto che Alonso è suo padre. Manuel, sconvolto, propone inizialmente di rimandare le nozze, ma si pente poco dopo. Alonso comunica a Catalina che non potrà riprendere l’attività delle marmellate, e la ragazza intuisce che dietro c’è lo zampino di Cruz.

Mentre Maria e Jana sistemano l’abito da sposa, Jana confida all’amica che non potrà partecipare al matrimonio perché dovrà rimanere un segreto. Amalia torna in cucina con la scusa del ricettario, ma Vera riesce a metterla in difficoltà proponendole di imparare a cucinare il callos, piatto che però la disgusta, anche se non sembra intenzionata a desistere.

Catalina e Pelayo decidono di partecipare alla festa di fidanzamento di un amico di lui. Inizialmente Alonso si oppone, sostenuto da Cruz, timorosa di nuovi scandali, ma le ragioni di Pelayo alla fine lo convincono. La duchessa viene a sapere che Vera e Lope sono fidanzati. Teresa, intanto, cerca di spronare Marcelo a impegnarsi di più.

Jana rivive con Manuel il rapimento di Curro per mano del barone de Linaja e Manuel escogita un piano per rintracciare Gregorio. Dopo aver incontrato la madre biologica, ribadisce a Lope di voler restare vicino solo a lui. Petra, nel frattempo, diventa stranamente premurosa con Santos e finisce per scambiarlo per Feliciano.

I rapporti tra Alonso e Catalina restano tesi. Maria ha un appuntamento con Salvador, che però non si presenta. Cruz, stressata, si sfoga con Jana e Manuel cerca di riportare la calma. Alla fine, un imprevisto porta Santos e Marcelo a finire nel fiume, con Santos che si ammala. Seguici su Instagram.