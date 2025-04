La promessa, trama 14 e 15 aprile: Pelayo non vuole parlare con Catalina ma lei…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 14 e mercoledì 15 aprile 2025

Pelayo chiude la porta in faccia a Catalina, che è andata a trovarlo. Tuttavia, lei insiste e riesce a convincere il Conte ad ascoltarla almeno per un momento. Nel frattempo, Santos e Petra continuano a mostrare segni di affinità e, questa volta, è Rómulo a notare il loro atteggiamento sospetto. Riprendere i piani di matrimonio di María Fernández e Salvador non è semplice come pensavano, e la conclusione a cui arrivano non è quella sperata.

Le domande di Cruz suscitano l'allarme di María Antonia, che affronta Lorenzo per sapere se ha rivelato qualcosa del suo legame con Alonso. I sospetti di Lorenzo verso il personale riguardo la produzione delle marmellate lo costringono a prendere misure cautelative. Virtudes, sempre più preoccupata per i pericoli che stanno affrontando, si trova di nuovo davanti a un imprevisto. Jana e Manuel, in segreto, stanno pianificando il loro matrimonio….