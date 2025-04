Tempesta d’amore: Ana confessa di amare Philipp! E Vincent… | Anticipazioni italiane

Sta ufficialmente per esplodere il triangolo portante della della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni prenderà infatti il via l’intreccio sentimentale che vedrà Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) contesa tra Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent si innamora di Ana

Con la partenza di Leander (Marcel Zuschlag) ed Eleni (Dorothée Neff), anche da noi in Italia sta ormai finalmente per iniziare la ventesima stagione di Tempesta d’amore. Stagione che – come sappiamo – avrà ben tre protagonisti!

Al centro della scena vi sarà Ana Alves, l’unica figlia di Nicole (Dionne Wudu). Arrivata a Bichlheim per aiutare il suo amato cavallo Apollo (per cui ha rinunciato a concludere gli studi in una prestigiosa università svizzera), la ragazza si è imbattuta inaspettatamente in Philipp Brandes, il suo grande amore di gioventù.

Non sarà però Philipp l’unico uomo ad entrare prepotentemente nella sua vita! Pochi giorni dopo il suo arrivo in Baviera, Ana farà infatti la conoscenza di Vincent Ritter (Martin Walde), un affascinante veterinario. E per quest’ultimo sarà colpo di fulmine…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana confessa a Vincent di amare Philipp

Letteralmente folgorato dalla bella Alves, Ritter si legherà sempre più profondamente a quest’ultima, tanto da arrivare a rivelarle il suo più grande segreto: è figlio di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)!

Inutile dire che questa confidenza rafforzerà ulteriormente il legame tra Ana e Vincent, tanto che quest’ultimo inizierà a sperare che i suoi sentimenti siano ricambiati. Lo attende però una doccia fredda…

Ignara di ciò che il veterinario prova per lei, la Alves gli confesserà infatti di essere perdutamente innamorata di Philipp Brandes! Una rivelazione che colpirà doppiamente Ritter: non solo si renderà conto di avere un rivale, ma quest’ultimo è una persona che disprezza profondamente…

Sarà questo l’inizio di una lunga rivalità destinata a tenerci col fiato sospeso per tutta la durata della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.