Tempesta d’amore: Greta scopre che Noah l’ha tradita! | Anticipazioni italiane

Una confessione shock sta per cambiare tutto! Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda in Italia dopo il ponte pasquale, Greta Bergmann (Laura Osswald) scoprirà che Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) l’ha tradita con un’altra donna. E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah tradisce Greta con Verena

Tra le coppie più affiatate del Fürstenhof c’è sicuramente quella formata da Greta e Noah. Superate le difficoltà iniziali, la bella cuoca ed il rampollo degli Schwarzbach hanno infatti costruito una relazione capace di superare indenne ogni ostacolo… almeno fino ad ora!

Nei prossimi giorni una crepa si formerà improvvisamente tra i due innamorati, quando Noah rinuncerà ad un’importantissima opportunità professionale a Colonia per amore di Greta, salvo poi scoprire che quest’ultima non ha esitato a sacrificarlo quando si è trattato di scegliere tra lui ed il lavoro!

Il risultato? Furioso, Noah deciderà di tornare sui suoi passi e volerà a Colonia per incontrare Verena Baum (Laura Rauch), la sua aspirante datrice di lavoro. Complice la delusione per il comportamento della fidanzata, però, l’incontro con la donna d’affari andrà molto oltre il limite della professionalità… tanto che i due finiranno a letto insieme!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah confessa il tradimento a Greta

Come prevedibile, Noah resterà sconvolto dal proprio comportamento impulsivo e così lontano dal suo modo di essere. Mortificato, il ragazzo fuggirà dunque da Colonia e si rifugerà da un amico a Francoforte nella speranza di trovare la lucidità per capire cosa fare. E sarà proprio allora che Greta – ignara dell’accaduto – gli invierà un messaggio di riconciliazione…

A quel punto il giovane Schwarzbach capirà di voler salvare la sua relazione con la fidanzata e farà dunque ritorno a Bichlheim. Inutile dire che Greta sarà al settimo cielo per il ritorno del suo amato. Una gioia che non farà che aumentare quando quest’ultimo le comunicherà di aver deciso di rinunciare al lavoro a Colonia! Non ci vorrà però molto prima che la cuoca si renda conto che il compagno le sta nascondendo qualcosa…

Insospettita dall'evidente disagio di Noah nei suoi confronti, Greta inizierà dunque a mettere il ragazzo sotto pressione, fino a che lui – ormai logorato dai sensi di colpa – non le confesserà la terribile verità: l'ha tradita con Verena. E a quel punto tutto cambierà! Vi anticipiamo infatti che la scoperta del tradimento di Noah segnerà in modo irreversibile i rapporti tra questi due amatissimi personaggi…