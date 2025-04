Tempesta d’amore: Katja gelosa di Markus e Alexandra! E Christoph… | Anticipazioni italiane

Un doppio triangolo infiammerà le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, mandando in crisi ben due coppie… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra si avvicina a Markus

Da qualche giorno per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) è iniziato un vero e proprio incubo. Rimasta gravemente ustionata a causa di un incidente in cucina, la donna è sprofondata in uno stato di angoscia che l’ha portata ad isolarsi da tutti… Christoph (Dieter Bach) incluso!

Convinta che il compagno non la ritenga più attraente, la bella avvocatessa sta infatti respingendo ogni tentativo da parte di Saalfeld di starle vicino. Ci sarà però qualcuno che riuscirà a fare breccia nel muro eretto dalla Schwarzbach: Markus (Timo Ben Schöfer)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Katja gelosa di Alexandra e Markus

A differenza di Christoph, l’ex marito di Alexandra riuscirà infatti ad usare le parole giuste con la donna, portando quest’ultima ad aprirsi. Un successo che non verrà apprezzato da tutti…

Benché felice per i progressi della sua amata, Christoph non potrà infatti fare a meno di preoccuparsi per la ritrovata vicinanza tra la fidanzata ed il rivale… e non sarà l’unico! Anche Katja (Isabell Stern) – che, come sappiamo, è innamorata di Markus – inizierà a temere che tra il suo amato e l’ex moglie possa esserci un ritorno di fiamma.

Il risultato? Invece che rassicurare Katja, Christoph non farà altro che alimentare i timori di quest’ultima, portandola a prendere una decisione di cui è destinata a pentirsi… Seguici su Instagram.