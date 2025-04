Tempesta d’amore: Noah rinuncia al suo sogno per amore di Greta! Ma lei… | Anticipazioni italiane

Nulla conta più del grande amore… almeno per Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il secondogenito di Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer) prenderà infatti una decisione molto sofferta per salvare la sua relazione con Greta Bergmann (Laura Osswald)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah riceve un’offerta di lavoro a Colonia

A differenza di sua sorella Eleni (Dorothée Neff), Noah non ha seguito la tradizione di famiglia lanciandosi nel mondo di finanza e gestione aziendale… anzi! Da sempre molto lontano dalla mentalità capitalista dei genitori, il giovane Schwarzbach ha deciso di seguire la sua passione per la falegnameria. Una scelta che non gli ha permesso di fare carriera… almeno fino ad ora!

Dopo l’incontro con Verena Baum (Laura Rauch) – un’affascinante donna d’affari che lavora nel settore dei mobili di lusso – Noah ha infatti ricevuto un’allettante offerta di lavoro. Peccato solo che la posizione richiesta un suo trasferimento a Colonia e che Greta non abbia nessuna intenzione di lasciare il Fürstenhof! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah rinuncia al lavoro per Greta

Nella speranza di riuscire a salvare la sua relazione e, al contempo, la carriera, il giovane Schwarzbach proporrà a Verena un compromesso: è disposto ad accettare il lavoro a patto che gli venga concesso di lavorare parte del tempo da remoto. Purtroppo, però, la risposta sarà un “no” secco!

A quel punto Noah capirà di dover scegliere tra il lavoro dei suoi sogni e la donna che ama… e per lui non ci saranno dubbi! Pronto a tutto pur di non perdere la sua Greta, il giovane Schwarzbach deciderà infatti di rifiutare la posizione di Colonia e rimanere così vicino alla fidanzata. Peccato solo che quest’ultima si dimostrerà meno riconoscente del previsto…

Nonostante l'enorme sacrificio fatto dal compagno, alla prima occasione la chef non esiterà infatti a mettere il proprio lavoro davanti all'amore! E a quel punto le conseguenze non si faranno attendere…