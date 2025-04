Tradimento anticipazioni: Güzide decide di cercare il suo VERO figlio!

In che modo si comporterà Güzide Özgüder (Vahide Perçin) quando scoprirà che Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) non è sua figlia naturale? Anche se si sentirà comunque la madre a tutti gli effetti della ragazza, la donna deciderà comunque di mettersi in contatto con il suo vero erede. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Güzide avvierà delle indagini personali…

Tradimento, news: ecco come Güzide scoprirà che Oylum non è sua figlia

Tutto si verificherà in seguito alla traumatica nascita di Can. Dopo averlo dato alla luce, le condizioni di salute di Oylum saranno disperate, tant’è che ad un certo punto la neo mamma avrà bisogno di una trasfusione di sangue. A quel punto, visibilmente dispiaciuto per la figlia, Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) si offrirà volontario per donare il sangue ad Oylum, ma a sorpresa lo stesso non sarà compatibile con quello della giovane.

Di primo acchito, apparentemente sconvolto dalla notizia, Tarik accuserà Güzide di averlo tradito in passato, magari con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), ma la verità sarà un’altra. Grazie ad un successivo test del DNA, emergerà infatti che Oylum non è neanche figlia di Güzide. Per questa ragione gli ex coniugi Yenersoy inizieranno a prendere in considerazione l’idea di essere stati vittime di uno scambio accidentale di culle in ospedale…

Tradimento, spoiler: Güzide decide di cercare il suo vero figlio

Contando sull’aiuto di Sezai, Güzide si farà dunque prendere dal desiderio di rintracciare la sua vera figlia, ma l’impresa risulterà più difficile del previsto: l’archivio dell’ospedale nel quale ha partorito sarà stato completamente perduto a causa di un terremoto verificatosi l’anno successivo alla nascita di Oylum. Per questo, alla fine la Özgüder dovrà affidarsi all’aiuto di una sorta di detective, che le darà un’altra notizia sconvolgente.

Possiamo infatti anticiparvi che l’uomo farà presente a Güzide che quel giorno, in ospedale, è nata soltanto una bambina, mentre tutti gli altri quattro erano dei maschietti. Insomma, la Özgüder scoprirà di avere dato alla luce un altro figlio maschio dopo il primogenito Ozan (Yusuf Çim). Questo particolare la manderà ancora di più in confusione, dato che capirà ancora meno come sia stato possibile lo scambio di culla.

Tradimento, trame: la prima pista di Güzide

Dopo aver chiarito a Oylum che resterà comunque sua figlia anche se rintraccerà il suo vero erede, Güzide andrà dunque alla ricerca degli altri bambini nati lo stesso giorno della ragazza e stavolta potrà sorprendentemente contare su Tarik, il quale deciderà di accompagnarla dal primo ipotetico figlio.

Si tratterà di un barista, piuttosto maleducato, che deriderà in faccia Tarik e Güzide appena gli racconteranno la loro storia. Non a caso, il ragazzo si rifiuterà di fornire un campione del suo DNA, del quale la Özgüder entrerà in possesso soltanto con l’aiuto di Sezai. Quest’ultimo si recherà infatti al bar dell’uomo, in un altro giorno, e prenderà furtivamente una bottiglietta d’acqua dalla quale avrà bevuto il presunto erede dell’amica.

Le indagini di Güzide faranno dunque centro al primo colpo oppure la prima pista si rivelerà un vero e proprio buco nell’acqua? Occhio perché questa storyline terrà banco per tanto tempo e riserverà diverse sorprese… Seguici su Instagram.