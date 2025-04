Tradimento: Oylum non è figlia di Tarik e Güzide, ma com’è possibile? | Anticipazioni

Ennesimo colpo di scena nelle primissime puntate della seconda stagione di Tradimento: Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) scopriranno infatti nel peggiore dei modi di non essere i genitori di Oylum (Feyza Sevil Güngör). Tale circostanza darà il via ad un vero e proprio giallo nella dizi turca…

Tradimento, news: Oylum dà alla luce il piccolo Can

Tutto si verificherà in seguito alla nascita del piccolo Can, il figlio di Oylum. Dopo aver appreso che il padre del bambino è Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e non Behram Dicleli (Aras Aydın) attraverso una serie di flashback, i telespettatori si troveranno ad assistere all’ennesimo imprevisto quando Oylum sarà ancora ricoverata in ospedale.

Dato che sarà stata operata d’urgenza in seguito all’incidente avuto in macchina, che ha costretto i medici a procedere con il parto in anticipo, Oylum sarà piuttosto debole e farà fatica a riprendersi. E a peggiorare le sue difficili condizioni interverrà anche un’emorragia!

A quel punto, i dottori chiederanno ai parenti di Oylum se possono donarle il sangue, con Tarik che si offrirà subito volontario insieme allo zio Ümit (Cem Sürgit). Se quest’ultimo risulterà compatibile con il gruppo sanguigno della nipote, lo stesso non si potrà invece dire del Yenersoy.

Tradimento, trame: Tarik e le accuse a Tarik

Tarik avrà infatti come gruppo sanguigno l’AB positivo, mentre Oylum avrà lo zero. Senza particolare tatto, il dottore comunicherà dunque a Tarik che non può essere in alcun modo il padre della paziente. Dichiarazione che farà andare in escandescenze l’avvocato, il quale accuserà immediatamente Güzide di averlo tradito tanti anni prima, magari proprio con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal).

Certa di non essersi mai macchiata di adulterio, Güzide rispedirà però indietro tutte le accuse di Tarik e gli darà il consenso per procedere con un’ulteriore test del DNA, estendendo lo stesso anche ad Ozan (Yusuf Çim), il loro figlio maggiore. Verifica che Tarik deciderà di portare avanti soltanto anche quando Güzide accetterà di fare un raffronto anche con il suo DNA. E tutto ciò farò dunque da preludio alla clamorosa svolta…

Tradimento, spoiler: Tarik e Güzide non sono i genitori di Oylum!

Una volta che arriveranno i risultati, Guzide e Tarik dovranno affrontare una sconvolgente verità. Da un lato, il nuovo medico dirà loro che Ozan è il frutto del loro matrimonio; dall’altro il dottore escluderà categoricamente che Oylum sia la loro figlia perché il suo DNA non è compatibile né con quello del Yenersoy, né con quello della Özgüder.

Un risvolto, questo, che aprirà tante domande: pur non accettando quanto appena scoperto, Güzide inizierà a ventilare l’ipotesi che Oylum sia stata scambiata nella culla appena nata. La verità sarà però davvero quella?

Senza certezze, almeno per ora, Güzide preferirà non affrontare la questione con Oylum, anche per non darle degli ulteriori dispiaceri dopo il rapimento, appena conclusosi, del piccolo Can. Ma tacere sarà davvero la soluzione più adeguata? Seguici su Instagram.