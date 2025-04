Tradimento anticipazioni: Oylum si trasferisce a casa di Mualla, ecco perché

Nei prossimi episodi di Tradimento non ci sarà un attimo di pace per Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Appena Behram Dicleli (Aras Aydın) verrà dichiarato cerebralmente morto in seguito allo sparo che gli verrà inferto nel gran finale della prima stagione della dizi turca, Mualla (Nursel Köse) renderà infatti impossibile la vita alla nuora. E, per farlo, utilizzerà il piccolo Can.

Tradimento, news: Mualla rapisce ancora Can!

Inconsapevole del fatto che in realtà il bambino è figlio di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), Mualla rapirà Can per ben due volte. Nel secondo caso, per riuscirci, si avvarrà dell’aiuto di Zeliş (Selin Kahraman), che accetterà di “prestarsi” al crimine quando la signora Dicleli minaccerà di rivelare al marito Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) che l’ha tradito con un altro uomo.

Approfittando di un momento di distrazione generale, Zeliş farà dunque entrare in casa di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) gli uomini di Mualla, gli stessi che poi la legheranno ad una sedia nello studio di Ümit Özgüder (Cem Sürgit), dandole un colpo sulla nuca, per similare un’aggressione.

Appena tutti quanti si accorgeranno della sparizione di Can, le colpe ricadranno anche su Zeliş (almeno finché non verrà ritrovata, diverse ore dopo, nello studio di Ümit).

Tradimento, trame: il dispetto di Mualla a Oylum

Ovviamente, Oylum e Güzide capiranno subito che dietro il nuovo rapimento di Can c’è Mualla. Quest’ultima avrà infatti portato il bambino nella sua nuova residenza per mantenerlo vicino al “padre” Behram, ancora in vita soltanto poiché legato ad una macchina (che la Dicleli avrà rifiutato categoricamente di spegnere).

Seppur invitata più volte dai nipoti Nazan (Meltem Baytok) e Kahraman (Berkay Ateş) a rassegnarsi all’idea che ormai Behram è morto, Mualla continuerà ad andare avanti con i suoi folli propositi. Non a caso, durante un dialogo, la Dicleli sottolineerà che nulla vieta a Oylum di tornare a casa da Behram.

Mualla spiegherà infatti ai parenti che la Yenersoy è ancora sposata con Behram ed è accanto a lui che deve stare, un’idea che porterà avanti anche quando, dopo essere diventata il tutor del figlio in coma, andrà in municipio per registrare la nascita di Can. In quell’occasione, per fare un dispetto a Oylum, cambierà il nome al bambino e lo registrerà come il “nuovo” Behram Dicleli.

Tradimento, spoiler: Oylum si trasferisce a casa di Mualla, ecco perché

Quando scoprirà che il figlio è stato chiamato Behram, e non Can come aveva deciso, Oylum andrà ovviamente su tutte le furie. Per tale motivo, la ragazza si introdurrà con una scusa a casa del padre Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) e gli ruberà una pistola.

Oylum utilizzerà poi l’arma per minacciare Mualla, che però non si lascerà intimidire poiché si renderà subito conto del fatto che la nuora non ha nemmeno tolto la sicura…

A quel punto, visto che Mualla avrà più volte dimostrato di essere un passo più avanti rispetto a lei, Oylum cederà al ricatto della suocera. In che modo? La Yenersoy sceglierà di andare a vivere nuovamente sotto il tetto di Mualla e del marito Behram, in modo tale da poter stare accanto a Can nonostante tutto. Decisione che spiazzerà Guzide, anche se capirà subito che dietro a tutto quanto c'è l'ennesimo ricatto di Mualla…