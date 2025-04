Tradimento: il piccolo Can viene rapito! | Anticipazioni seconda stagione

Dramma nel dramma nelle primissime puntate della seconda stagione di Tradimento, in onda su Canale 5 da fine aprile. Dopo aver dato alla luce il piccolo Can, Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e i suoi familiari dovranno fare i conti con l’improvvisa sparizione del neonato. Circostanza che metterà tutti quanti alla prova…

Tradimento, news: l’incidente di Oylum e l’attentato a Behram

La storyline partirà nel gran finale della prima stagione, ossia dal momento in cui, in accordo con la madre Mualla (Nursel Köse), Behram Dicleli (Aras Aydın) escogiterà un piano per impedire a Oylum per presentarsi all’esame di accesso della facoltà di ingegneria biomedica. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, proprio nel tragitto verso l’università Oylum avrà un rovinoso incidente in automobile.

Dopo aver dato quindi ordine ai medici di salvare la moglie, sacrificando il bambino che porta in grembo, Behram sarà profondamente devastato dai sensi di colpa. Per questo, Dicleli deciderà di uscire fuori dall’ospedale per prendere una boccata d’aria. Proprio lì, l’imprenditore verrà raggiunto da un colpo di pistola in pieno petto che lo ridurrà in coma. Una scena che farà gelare il sangue a Mualla e persino a Güzide Özgüder (Vahide Perçin), che si troverà ad assistere inerme al ferimento del genero.

Tradimento, spoiler: il rapimento di Can!

Nel frattempo, i medici riusciranno nel miracolo e salveranno la vita sia a Oylum sia al figlioletto, che lei deciderà di chiamare Can. Una vera e propria gioia per la famiglia Yenersoy, che però durerà pochissimo. Qualche ora dopo, Can sparirà nel nulla e tutto lascerà pensare che sia stato rapito!

Un vero e proprio giallo che sembrerà trovare subito una risoluzione: i telespettatori vedranno infatti un’infermiera e Yeşim Denizeren (Asena Girişken) intenta a portare Can in una casa lontana dall’ospedale, nella quale sarà disponibile anche un’incubatrice.

Tuttavia non sarà stata Yeşim ad organizzare il rapimento del bimbo, ma la nonna Mualla, certa del fatto che Oylum deciderebbe di non farle vedere il nipotino qualora Behram dovesse morire…

Tradimento, trame: Can torna tra le braccia di Oylum, ecco perché…

Un reato, quello commesso da Mualla, che verrà presto scoperto da Kahraman (Berkay Ateş), il nipote della donna. Incredulo di fronte all’azione commessa dalla zia, Kahraman convincerà Mualla a restituire il bambino, ma per non far ricadere la colpa sulla parente organizzerà una finta richiesta di riscatto. Una volta che la polizia arriverà sul posto non ci sarà però alcuna traccia del bimbo: per quale motivo?

Ve lo diciamo noi: rimproverata da İlknur (Özlem Tokaslan) per l’ultima azione commessa, Yeşim arriverà sul posto prima della polizia e riporterà Can sano e salvo da Oylum, mossa che potrà fare perché Mualla ignorerà il coinvolgimento di Yesim nel rapimento (la Denizeren era stata infatti ingaggiata dall’infermiera, in cambio di denaro, senza il previo accordo della Dicleli).

Yeşim non si farà quindi alcuno scrupolo ad accusare Mualla del rapimento. Neanche a dirlo, la confessione innescherà la rabbia di Güzide, la quale andrà a cantargliene quattro alla consuocera. E, tra le altre cose, le prometterà che non vedrà mai il nipotino. Una situazione complicata che metterà Yeşim in pericolo, soprattutto quando Mualla scoprirà che ruolo ha avuto…