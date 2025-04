Tradimento anticipazioni: Tarik cerca di riavvicinarsi a Yeşim

Una nuova mossa di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) non mancherà di far discutere nel corso delle prossime puntate di Tradimento. L’avvocato sembrerà infatti fare ammenda dei suoi errori e tenterà di riguadagnare terreno con la sua Yeşim Denizeren (Asena Girişken) per il bene della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), ma sarà del tutto sincero? Cerchiamo di capirlo insieme…

Tradimento, news: Yeşim e İlknur ospiti di Güzide

La storyline inizierà quando Güzide Özgüder (Vahide Perçin) deciderà di ospitare in casa Yeşim e la zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan). A quel punto, l’ex giudice avrà modo di stare a stretto contatto con l’ex amante di Tarik e si convincerà del fatto che sia profondamente cambiata.

Proprio per questo, Güzide non potrà fare a meno di notare che Yeşim soffre terribilmente per la lontananza di Öykü, che Tarik le impedisce di vedere. Per questo, durante un dialogo accorato, la Özgüder farà presente alla Denizeren che intende aiutarla per farle riavere la custodia della bambina.

Non a caso, Güzide si muoverà subito dal punto di vista legale e farà avere una lettera di diffida a Tarik, dalla quale sarà chiaro che ha assunto la difesa di Yeşim per farle ottenere la custodia di Öykü.

Tradimento, trame: Yeşim sempre più grata a Güzide

Fatto sta che il comportamento di Güzide colpirà positivamente anche Yeşim. Sempre più grata alla Özgüder, la Denizeren capirà finalmente che Tarik le ha raccontato soltanto menzogne sul conto della moglie. Per questo, al fine di non essere un peso, Yeşim cercherà un lavoro con il quale sostentarsi e, quando otterrà il primo stipendio, cercherà addirittura di pagare Güzide per la consulenza legale che le sta offrendo. Denaro che l’avvocato rifiuterà, sottolineando che non le deve niente.

Ad ogni modo, la situazione di pace apparente rischierà di complicarsi quando, a sorpresa, Tarik cercherà di riavvicinarsi a Yeşim. In che modo? Possiamo anticiparvi che il Yenersoy Senior telefonerà alla sua ex e le proporrà di pranzare insieme a lui e Öykü in un ristorante. Occasione che la Denizeren non si lascerà sfuggire perché avrà tanta voglia di stare un po’ con la sua bambina…

Tradimento, spoiler: Tarik chiede a Yeşim di ricominciare

Nel bel mezzo del pranzo accadrà dunque l’impensabile: Tarik proporrà a Yeşim di ricominciare da zero per il bene di Öykü e le chiederà di tornare a vivere insieme a lui. Dopo aver palesato l’intenzione di parlarne prima con Güzide, alla fine Yeşim si lascerà convincere senza farne menzione nemmeno alla sua nuova “amica”.

Tuttavia, appena arriverà in casa, Yeşim andrà incontro ad una sorpresa: scoprirà infatti che insieme a Tarik vivono anche Ozan (Yusuf Çim) e Zeliş (Selin Kahraman), trasferitisi lì dopo un brutto litigio con Güzide. L’abitazione di Tarik sarà dunque piuttosto affollata, dato che lì ci sarà anche la nipote Azra (Alize Gördüm).

Ad ogni modo, affollamento a parte, i telespettatori non potranno fare a meno di domandarsi se il pentimento di Tarik sia davvero sincero, dato che soltanto pochi giorni prima stava cercando di riconquistare Güzide (come gli ricorderà Ozan). Anche in questo caso, Tarik riuscirà però ad evitare le domande del figlio regalando sia a lui e sia a Zeliş una carta di credito… Seguici su Instagram.