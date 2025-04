Tutto quello che ho, anticipazioni seconda puntata 16 aprile 2025

Tutto quello che ho: trama seconda puntata di mercoledì 16 aprile

I genitori di Camilla conducono le indagini seguendo percorsi completamente diversi. Lavinia si lascia guidare dall’emotività, cercando di comprendere il legame tra sua figlia e Kevin. Si avvicina al mondo del ragazzo senza pregiudizi, disposta persino a mettere in discussione la fiducia del marito, convinta che le indagini debbano essere ampliate anziché limitate. Tuttavia, molti aspetti continuano a rimanerle oscuri.

Matteo, al contrario, si focalizza ossessivamente su Kevin. Non crede alla storia d’amore romantica tra i due e cerca con determinazione un modo per smascherare il ragazzo. Quando Lavinia arriva a scoprire un dettaglio che davvero non quadra, prende una decisione tanto imprevedibile quanto sconvolgente… Seguici su Instagram.