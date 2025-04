Un posto al sole: Luca De Santis “sparisce”, Giulia disperata! | Anticipazioni

Diciamo che “l’aria che tira” si è ampiamente capita: a Un posto al sole, Luca De Santis sta meditando già da un po’ di andare via da Palazzo Palladini e da Napoli pur di non vincolare a sé Giulia Poggi (Marina Giulia Cavalli). È un’intenzione per certi versi “nobile”, ma che produrrà un grande spavento e molta sofferenza nelle puntate che andranno in onda tra pochissime settimane…

Facendo un passo indietro, vi anticipiamo che a breve l’infausto destino sembrerà prendere un’altra strada: ci saranno infatti delle intenzioni matrimoniali da parte di Giulia, e Luca non se la sentirà di soffocarle. Ma l’uomo in realtà ha già deciso cosa fare.

E così, proprio quando la signora Poggi sarà totalmente immersa nei suoi bei pensieri nuziali, la malattia di Luca tornerà a farsi sentire e lui a quel punto se ne andrà, non ritenendo essere più il caso di restare a Palazzo. Neanche a dirlo, Giulia reagirà malissimo alla “scomparsa” del suo fidanzato e inizierà disperatamente a cercarlo. Ce la farà a ritrovarlo?

Da quello che ci risulta, il personaggio interpretato da Luigi Di Fiore non lascerà la soap partenopea di Rai 3 e, anzi, potrebbe fare da gancio a una serie di novità che – se confermate – renderebbero parecchio interessante l’estate di Upas… Seguici su Instagram.