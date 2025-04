Un posto al sole: Niko molla Valeria ed è trionfo d’amore con Manuela! | Anticipazioni

Ci stiamo arrivando. Piano piano ma ci stiamo arrivando! Il momento del trionfo d’amore a Un posto al sole tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) – che come sapete avverrà nella splendida location di Torino – è sempre più vicino e riguarderà la settimana dal 21 al 25 aprile, come si era già capito quando erano state diffuse le notizie sulle puntate girate nel capoluogo piemontese.

In realtà il “distacco” tra Niko e Valeria (Benedetta Valanzano) inizierà già la settimana prossima, quando la Paciello commetterà un passo falso in grado di innescare una discussione non da poco con il suo amato. Da lì in poi, la strada sarà spianata verso la coppia Niko-Manuela.

C’è da dire che Valeria non mollerà la presa così facilmente e tenterà fino all’ultimo di tenere Niko per sé, ma il dado a quel punto sarà tratto: il giovane avvocato partirà da Napoli, piomberà in quel di Torino e, a iniziare dall’episodio in onda il 22 aprile, ridarà finalmente il sorriso a una Manuela che fino a quel momento nessuno sarà in grado di consolare.

Il resto della settimana mostrerà tante scene romantiche nella magica cornice di Torino, non solo tra Niko e Manuela ma anche tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso). E così la “povera” Micaela, che si era allontanata da Napoli per vivere nuove avventure, si ritroverà ad avere a che fare con situazioni “ad alto tasso glicemico” di cui avrebbe fatto volentieri a meno! Seguici su Instagram.