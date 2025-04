Un posto al sole: Roberto e Gennaro pronti a formalizzare l’accordo! | Anticipazioni

Al destino non si sfugge! Marina (Nina Soldano) nelle recenti puntate di Un posto al sole ha fatto di tutto per impedire a Gennaro (Carlo Caracciolo) di diventare socio dei Cantieri, ma con l’episodio dell’11 aprile si capirà che l’entrata in società di Gagliotti non è più evitabile: dall’America arrivano brutte notizie e la Giordano dovrà alzare bandiera bianca!

Così, subito dopo Pasqua, ritroveremo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) pronto a formalizzare l’accordo con Gagliotti: una svolta epocale e piena di insidie!

Spoiler Un posto al sole: Michele vuole riprendere il suo lavoro in radio, ma Roberto…

I primi effetti di questo sodalizio pare proprio che saranno “riservati” a Michele Saviani (Alberto Rossi): il giornalista avrà un duro scontro con Gennaro e, soprattutto, Ferri non sarà più così sicuro di volerlo a disposizione in radio (nonostante lui voglia tornare). Lo manderà via o cosa?

Insomma, si profila all’orizzonte una possibile mazzata per Michele, la cui delusione professionale si andrebbe a sommare alle condizioni di salute non ancora ottimali…

Upas news: Alice ed Elena ai ferri corti!

Infine, in tutta questa storia c'è da considerare anche "l'altro" Gagliotti: Alice (Fabiola Balestriere) nel tentativo di far stare sereno Vinicio (Gianluca Spagnoli), che corre il rischio di riavvicinarsi pericolosamente alla droga, ha programmato per loro un viaggio per poter stare un po' insieme lontani da tutti. Ma chissà se tale prospettiva piacerà a mamma Elena (Valentina Pace): quel che è certo è che madre e figlia avranno presto un aspro litigio…