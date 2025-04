Una nuova vita, fiction con Anna Valle e Daniele Pecci. Iniziate le riprese

Mediaset ha annunciato l’apertura ufficiale del set della sua nuova fiction intitolata Una Nuova Vita. L’annuncio, affidato a un post social pubblicato su Instagram, segna l’inizio di un progetto che promette di coniugare intensità narrativa e grande qualità interpretativa. Il titolo, che in fase di lavorazione era noto come I segreti della montagna, è stato cambiato per rispecchiare appieno il cuore del racconto: la storia di una rinascita, tra verità da riscattare e affetti da ritrovare.

Protagonisti della serie saranno Anna Valle e Daniele Pecci, due volti amatissimi dal pubblico italiano, qui per la prima volta insieme in un progetto che unisce il mistero e il melodramma. Al centro della vicenda, una donna determinata a dimostrare la propria innocenza e a ricostruire il rapporto con il figlio, in un contesto fatto di tensioni familiari, segreti e speranza.

Per Anna Valle si tratta di una nuova sfida dopo il recente buon riscontro di Le onde del passato, la serie mystery che ha appassionato i telespettatori su Canale 5. In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la Valle ha dichiarato: “Sto per iniziare a girare una nuova serie in Trentino. Sarà un giallo per Mediaset con Daniele Pecci. È la prima volta che lavoriamo assieme”.

Il ritorno di Daniele Pecci, invece, segna un momento importante: l'attore approda nuovamente a Mediaset dopo oltre un decennio di impegni in Rai (la sua ultima collaborazione con l'azienda risale infatti a I misteri di Laura).