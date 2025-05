La promessa, trama 9 e 10 maggio: la duchessa apprende che Vera e Lope sono fidanzati

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025

La duchessa viene a sapere che Vera e Lope sono fidanzati. Teresa incoraggia Marcelo a dedicarsi con maggiore impegno al lavoro. Jana, insieme a Manuel, ripercorre il rapimento di Curro orchestrato dal barone de Linaja. Manuel elabora un piano per rintracciare Gregorio. Dopo un confronto con la madre, Vera conferma a Lope il desiderio di voler stare solo con lui. Petra dimostra eccessiva premura nei confronti di Santos e, inaspettatamente, lo scambia per Feliciano.

Il rapporto tra Alonso e Catalina continua a essere segnato da forti tensioni. Maria aveva in programma un incontro con Salvador, ma alla fine lui non riesce a presentarsi. Cruz appare molto nervosa e si comporta in modo scontroso con Jana, spingendo Manuel a intervenire per ristabilire l'armonia. Infine, Santos e Marcelo finiscono nel fiume, e Santos si ammala…