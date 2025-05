La promessa, anticipazioni dall’11 al 17 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 11 a sabato 17 maggio 2025

Il comandante Alcaraz informa Lorenzo che diversi soldati sono rimasti intossicati e sospetta che la causa siano le marmellate fornite all’esercito proprio da Lorenzo. Quest’ultimo tenta di tenere la questione nascosta, ma Alonso finisce comunque per scoprirlo. Nel frattempo, Manuel si reca a Luján per un incontro con Gregorio. Santos continua a stare male, complice la fragilità dei suoi polmoni, e Ricardo lo fa visitare da un medico. Petra consiglia che sia seguito da uno specialista, ma Ricardo reagisce con rabbia.

Marcelo prende il posto di Santos come valletto di Curro, ma finisce per combinare un pasticcio. Curro, però, si scusa con Julia. La duchessa approfitta della scusa delle ricette per sottoporre Lope a un vero interrogatorio, mentre Vera si mostra sempre più inquieta. Pia confida a Pia (probabile refuso nel testo) la decisione di sposare Manuel.

A Luján, Manuel arriva al vecchio mattatoio per incontrare Gregorio, che però non si presenta. Manuel gli lascia quindi una lettera alla taverna, fissando un nuovo appuntamento. Pelayo, nel frattempo, informa Catalina che ha ricevuto un telegramma con la richiesta di rilasciare un’intervista e farsi fotografare. Inizialmente titubante, Catalina decide di accettare solo per infastidire Cruz, furiosa alla sola idea. Petra continua ad accudire con affetto Santos e chiede il parere di un altro medico per offrirgli le cure che un tempo non riuscì a garantire a suo figlio. Ne approfitta anche per rimproverare Teresa, colpevole, a suo dire, di aver proseguito la propria vita con troppa leggerezza.

La duchessa Amalia torna alla Promessa e chiede a Lope e Simona di aiutarla a ideare un menù per una cena di gala, rimanendo colpita dalla bravura di Lope. Manuel e Curro hanno un confronto: parlano del rapporto di Curro con Jana, e Manuel rivela di essere fidanzato con lei. Curro allora confessa a Manuel che in realtà sono fratelli e che lui è nato da un tradimento del marchese con la madre di Jana.

Alonso annuncia che la gestione delle marmellate tornerà nelle mani di Catalina e Pelayo, facendo infuriare Lorenzo. Più tardi, Jana, Manuel e Curro si ritrovano faccia a faccia per chiarire la verità appena emersa. Jana scopre così che Manuel ha rivelato a Curro la loro relazione e i progetti di matrimonio. Rimasti soli, Manuel confida a Jana di aver parlato con padre Samuel: mancano solo cinque giorni alle nozze.

Teresa intanto rimprovera Marcelo, mettendolo in guardia sul rischio di perdere il lavoro di cameriere. Martina fa notare a Curro l’interesse di Julia per lui, ma Curro la rassicura dicendo di amare solo lei. Lorenzo provoca Pelayo e lo sfida a braccio di ferro: il conte vince e pretende che Lorenzo li lasci in pace, lui e Catalina.

Jana sorprende Manuel mentre prende una pistola per andare a incontrare Gregorio, ma lui le chiede di non seguirlo. Durante l’appuntamento, Manuel propone a Gregorio un accordo: non lo denuncerà per l’omicidio del compagno di cella e gli offrirà del denaro a patto che lasci Luján. Catalina, nel frattempo, informa Lope, Simona e Candela che riprenderà in mano la direzione delle marmellate.

Santos ringrazia Petra per essergli rimasta accanto durante la malattia. Manuel riferisce a Rómulo dell’incontro con Gregorio, mentre Ricardo consegna a Cruz una cartolina di María Antonia. Rómulo si lamenta con Teresa del comportamento di Marcelo e María avverte Teresa di averlo visto chiacchierare troppo con le domestiche. Catalina si sfoga con Martina, sentendosi sopraffatta dagli impegni. Infine, Julia confessa a Curro di essere Matilde, la fidanzata di Paco, il soldato morto al fronte insieme a lui e Manuel… Seguici su Instagram.