La Promessa anticipazioni: Josè Juan e il piano contro Curro

I nemici non mancano mai a La Promessa. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica, Curro de la Mata (Xavi Lock) dovrà affrontare un nuovo e inatteso problema. E tutto coinciderà con l’arrivo nella tenuta di Josè Juan Garcia (Jorge Pobes), il fratello di Paco (Ivan Montes), il soldato che è deceduto al fronte nel corso della guerra.

La Promessa, news: Curro e il rapporto con Matilde/Julia

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Julia Valdes (Victoria Lago) confesserà a Curro che, in realtà, si chiama Matilde. A quel punto, De La Mata non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che la ragazza era la fidanzata dell’ormai defunto Paco.

Dopo che le spiegherà come sono andate le cose il giorno in cui Paco è morto, compreso il fatto che ha finito per commettere un’imprudenza che ha permesso ai loro nemici di scovarli, Curro instaurerà un rapporto più che amichevole con “Julia”, capace di fare ingelosire anche Martina (Amparo Piñero). Tuttavia, ad un certo punto, Curro riuscirà ad essere completamente sincero anche con la Lujan, tant’è che al termine di un confronto i due decideranno di essere semplicemente amici.

La Promessa, trame: Josè Juan si presenta alla tenuta

In quest’atmosfera decisamente intricata si inserirà presto Josè Juan, visto che si presenterà all’improvviso alla tenuta, destando più di una preoccupazione in Manuel e Curro, certi del fatto che l’uomo nutra ancora del risentimento per loro per quanto accaduto a Paco. Impressione che Garcia confermerà quando avrà modo di parlare con Matilde, che rimprovererà aspramente per aver fatto perdere le tracce di sé ed essersi nascosta a La Promessa.

Appena capirà che tutti i Lujan la conoscono con la falsa identità di “Julia”, Josè Juan farà dunque presente alla mancata cognata che è giunto il momento che Curro si prenda le sue responsabilità per ciò che ha fatto a Paco. Ma che cosa avrà in mente di fare l’ormai ex soldato? Ve lo diciamo subito…

La Promessa, spoiler: Josè Juan e il piano contro Curro

Facendo leva sul matrimonio che Matilde non ha potuto celebrare con il suo amato Paco, José Juan vorrà obbligare Curro a sposare la ragazza per saldare il “debito di coscienza” con la sua famiglia. Un vero e proprio piano machiavellico che l’uomo vorrà portare avanti a qualsiasi costo.

Non a caso, possiamo anticiparvi che Josè Juan non si farà scrupoli ad affrontare la questione con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Quest’ultimo, appreso tutto quanto, chiederà quindi al Garcia di poter riflettere un po’ sul da farsi, ottenendo un sì come risposta, ma resterà attonito quando capirà che la promessa sposa di Paco è la ragazza gentile che conoscono tutti quanti con il nome di Julia.

Ma alla fine quale sarà la risposta di Lorenzo? E come reagirà Curro quando scoprirà il piano che Josè Juan sta tessendo contro di lui per obbligarlo a sposare Matilde?