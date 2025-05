Tempesta d’amore: la vita di Wilma nelle mani di Philipp! Lui la salverà? | Anticipazioni italiane

Momenti ad altissimo tasso drammatico sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, il protagonista “dark” Philipp Brandes (Robin Schick) si troverà infatti inaspettatamente di fronte ad una scelta destinata a definire per sempre il suo futuro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp scopre il testamento di Wilma

Cresciuto in difficili condizioni economiche ma a stretto contatto con famiglie abbienti, Philipp cova da sempre un forte desiderio di riscatto, sociale ed economico. Un obiettivo che – almeno sulla carta – non dovrebbe essere molto difficile, visto che la sua anziana prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch) ha un patrimonio immenso. Peccato solo che la ricca nobildonna non abbia nessuna intenzione di condividerlo col pronipote…

Convinta (a ragione!) che quest’ultimo sia solo un cinico approfittatore, la baronessa ha infatti non solo preso le distanze da lui, ma anche deciso di non lasciargli nemmeno un centesimo della propria eredità! E non ci vorrà molto prima che Philipp lo scopra…

Preoccupato per l’ostilità di Wilma nei suoi confronti, il giovane Brandes frugherà infatti nella stanza dell’anziana, trovandovi il prezioso testamento che confermerà i suoi peggiori timori. E a quel punto la sua rabbia esploderà!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma ha un malore davanti a Philipp

Mentre Philipp lascerà furioso la stanza della prozia, quest’ultima capirà immediatamente quanto accaduto e non esiterà ad accusare apertamente il pronipote davanti ad Ana (Soluna-Delta Kokol). Il risultato? Accecata dall’amore, la ragazza difenderà a spada tratta il suo amato, finendo per avere con Wilma un’accesa discussione dalle conseguenze drammatiche…

Scossa dallo scontro con la sua protetta, l’anziana baronessa proverà a distrarsi con una passeggiata in riva al lago, dove verrà presto raggiunta da Philipp. E sarà allora che – complice lo stress per la recente discussione – il cuore di Wilma cederà, portando l’anziana a collassare tra le braccia del pronipote.

E a questo punto Philipp si troverà di fronte ad una scelta: salvare la vita della baronessa oppure lasciare la donna morire, vendicandosi così di tutti i soprusi subiti? Seguici su Instagram.