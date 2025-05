The family, anticipazioni dal 12 al 16 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 12 a venerdì 16 maggio 2025

Devin continua a cercare di allontanare Zeynep e Kaya dalla casa di famiglia mentre Leyla è ancora in carcere, ma Aslan si oppone con fermezza.

Seher prova disprezzo per Hulya e dimostra una chiara preferenza per Nedret, ma grazie a un astuto piano, Hulya riesce a ribaltare la situazione e a far sì che Nedret venga nuovamente esclusa.

Nel frattempo, Bedri organizza un incontro su una barca per chiudere un accordo con dei russi, ma Aslan non perde occasione per umiliarlo ancora una volta.. Seguici su Instagram.