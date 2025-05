The Family: Bedri fa una confessione a Hülya | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di The Family, la “guerra” tra Hülya Soykan (Nur Sürer) e la cognata Nedret Soykan (Ayda Aksel) non accennerà a placarsi. Non a caso, l’ennesima malefatta della madre di Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) spingerà Bedri (Alper Çankaya) ad una clamorosa rivelazione…

The Family, trame: Hülya vuole che Nedret esca dalla sua vita

Come le puntate in onda stanno già mostrando, Nedret vuole vendicarsi di Hülya perché circa quarant’anni prima, attraverso una serie di menzogne, è riuscita a farla estromettere dalla famiglia Soykan. Nel momento in cui riuscirà a riconquistare l’affetto della madre malata Seher (Emel Göksu), Nedret cercherà ad ogni costo di intaccare il buon nome che Hülya si è costruita nel corso degli anni.

Mosse che non piaceranno affatto a Hülya perché, in fondo, vorrà evitare che i suoi figli scoprano il legame sentimentale che sempre avuto con il cognato İbrahim (Levent Ülgen). Per tale ragione, oltre a rendere impossibile la vita alla figlia Leyla (Canan Ergüder), rinchiusa ingiustamente in carcere per l’omicidio del marito Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), Hülya penserà bene di tendere l’ennesimo sgambetto a Nedret…

The Family, news: Hülya trama contro Nedret

Tutto si verificherà a poche ore dalla nozze tra Ekrem (Umutcan Ütebay) ed Elif (Zeynep Yüce), la donna che lo scagnozzo di Aslan ha scelto di sposare nel disperato tentativo di dimenticare Yağmur Akın (Yüsra Geyik). Nel bel mezzo della notte dell’hennè, Hulya farà dunque sì che sui giornali web si parli di Nedret e della sua presunta colpevolezza nella morte del marito, avvenuta diverso tempo prima.

Come facilmente prevedibile, i vari giornalisti accuseranno Nedret di avere ucciso il consorte. Tali sospetti faranno scattare immediatamente i controlli della polizia, che a quel punto si presenterà ai festeggiamenti per chiedere a Nedret di seguirla in commissariato. Ciò spingerà Bedri a farsi minaccioso con la zia Hülya

The Family, spoiler: Bedri e la confessione a Hülya

Eh sì: possiamo anticiparvi che, appena vedrà la madre Nedret scortata dai poliziotti, Bedri si avvicinerà a Hülya e gli dirà a bassa voce che, in realtà, è stato lui ad uccidere il padre e sottolineerà che è disposto a togliere la vita a tutti quelli che saranno in grado di fare del male ai suoi cari. Queste parole spaventeranno Hülya o la spingeranno ad andare avanti nella sua lotta contro la cognata?

Non resta altro che aspettare i prossimi sviluppi della dizi per capire come evolverà la faccenda, anche per via del rapporto di fiducia che Bedri instaurerà con İlyas Koruzade (Musa Uzunlar). Bedri e İlyas cominceranno infatti a collaborare, ma Nedret non vedrà affatto di buon occhio la loro vicinanza… Per quale motivo? Seguici su Instagram.