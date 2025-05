The Family: Cihan e Serap si sposano | Anticipazioni

Anche i cattivi hanno un cuore e si sposano a The Family. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, i telespettatori assisteranno infatti al matrimonio tra Cihan Soykan (Nejat İşler) e Serap Koruzade (Selin Şekerci), un evento durante il quale non mancheranno anche diversi momenti di tensione…

The Family, news: l’attentato ad Aslan

La storyline prenderà il via nel momento in cui Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) verrà ferito dal sicario Behram durante il banchetto nuziale di Ekrem (Umutcan Ütebay) ed Elif (Zeynep Yüce). Ovviamente, Aslan verrà portato d’urgenza in ospedale, dove i medici faranno presente alla moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya) e alla madre Hülya (Nur Sürer) che la sua vita è appesa a un filo.

Per la prima volta, suocera e nuora uniranno le forze per scoprire chi ha fatto del male ad Aslan. Tra i sospettati ci sarà anche Cihan, alleato da tempo con İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), il padre di Serap. Hülya, sempre più convinta della sua colpevolezza, deciderà di agire contro di lui, proprio durante il matrimonio con Serap, nonostante lo abbia cresciuto come un figlio.

The Family, spoiler: Behram viene catturato e…

In tal senso, possiamo anticiparvi che Hülya ingaggerà un cecchino con l’ordine di sparare a Cihan e Serap subito dopo il matrimonio. Tuttavia, poco prima dello scambio dei voti, succederà qualcosa di inaspettato: Cihan aiuterà Ekrem, Iskender (Ali Savaşçı) e Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu) a catturare Behram.

Devin vedrà il gesto di Cihan come una prova della sua innocenza nell’attentato ad Aslan. Fortunatamente, la psicologa riuscirà anche ad avvertire Hülya, che allora ordinerà al sicario di fermarsi, evitando così un nuovo spargimento di sangue.

The Family, spoiler: il matrimonio di Cihan e Serap

Tolto qualsiasi tipo di intralcio, Cihan e Serap riusciranno dunque a diventare marito e moglie, dando il via alla loro vita coniugale insieme. Nel frattempo, Devin non si farà scrupoli a torturare Behram per spingerlo a confessare chi lo ha davvero ingaggiato per liberarsi di Aslan.

Un’impresa che si rivelerà più difficile del previsto: Behram soffre infatti di un disturbo ossessivo compulsivo e si rifiuterà di parlare nonostante le varie torture che gli infliggeranno Ekrem, Iskender e Turgut. Ad un certo punto, Devin riuscirà però a decifrare il linguaggio del corpo di Behram e capirà quando le sta mentendo oppure no.

Escamotage che le permetterà di capire, tra una domanda e l’altra, chi abbia davvero voluto fare del male ad Aslan… Seguici su Instagram.