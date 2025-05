Tradimento anticipazioni: Ipek mette in scena la sua morte!

L’infarto del padre Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) non basterà a frenare la “follia” di Ipek (Ilayda Cevik). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la ragazza inscenerà addirittura il suo suicidio pur di mettere i bastoni tra le ruote alla relazione tra l’uomo e Güzide Özgüder (Vahide Percin). Un piano al quale darà il via dopo una serie di eventi sfavorevoli…

Tradimento, tradimento: Güzide lascia Sezai

Tutto si complicherà nel momento in cui Sezai non saprà da che parte stare: sinceramente preoccupato per il disagio psicologico mostrato da Ipek, l’avvocato non si sentirà pronto nemmeno a rinunciare all’amore che nutre nei riguardi di Güzide. In preda all’ansia più totale, l’Okuyan finirà dunque per avere un infarto quando la Özgüder deciderà di porre fine al loro fidanzamento.

Güzide deciderà infatti di lasciare Sezai quando scoprirà che le ha nascosto che è stata proprio Ipek a tentare di investirla qualche giorno prima. A quel punto, la donna arriverà alla conclusione che non può fidarsi nemmeno del fidanzato e gli restituirà l’anello che le aveva regalato. Tutto ciò strazierà il cuore di Sezai, che verrà colto da un infarto proprio mentre si troverà a casa della Özgüder. Un malore che fortunatamente non avrà nefaste conseguenze…

Tradimento, trame: Ipek sempre più in crisi

Occhio dunque alle successive mosse di Ipek: quest’ultima apprenderà del malore del padre soltanto qualche ora dopo mentre si troverà fuori città con Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), con il quale avrà allacciato una relazione che verrà scoperta da Nazan Tokluca (Meltem Baytok).

Col trascorrere degli episodi, la giudice non sarà però l’unica ad entrare a conoscenza della liaison: nel corso di una cena, anche Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e Ümit Özgüder (Cem Sürgit) scopriranno tutto quanto.

Partendo da questi presupposti, Ipek dovrà affrontare un nuovo problema: Yeşim mostrerà infatti a Oltan il video che la incastra per il tentato investimento di Güzide. Oltan le chiederà subito spiegazioni, ma Ipek riuscirà ancora una volta a manipolarlo, scaricando parte della colpa sulla Özgüder.

Tradimento, spoiler: Ipek inscena il suo suicidio

Conscia del fatto che i suoi stratagemmi non sono serviti a nulla e che il padre nonostante tutto è ancora legato a Güzide, Ipek tenterà dunque una mossa disperata. Come vi abbiamo segnalato nell’apertura di questo post, la ragazza inscenerà il suo suicidio. Dopo avergli mandato un video di addio, Ipek farà credere al padre di essere entrata in un lago, con la sua automobile, per porre fine alla sua vita e ricongiungersi alla madre.

Sezai entrerà quindi nel vortice della disperazione più totale quando l’auto di Ipek verrà ritrovata dentro l’acqua. L’avvocato si sentirà in colpa per la potenziale morte della figlia, con Guzide che lo inviterà a stare tranquillo (almeno finché il corpo della ragazza non verrà ritrovato). Ma in tutto ciò, dove sarà finita Ipek? Dando loro una grossa somma di denaro, si sarà nascosta a casa di due anziani coniugi… Seguici su Instagram.