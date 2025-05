Anticipazioni Tradimento: Güzide lascia Sezai e gli restituisce l’anello di fidanzamento!

Nessuna omissione resta nascosta a lungo nelle intricate vicende di Tradimento. Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) dovrà fare i conti con la furia di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) che, delusa, deciderà di restituirgli l’anello di fidanzamento per un motivo ben preciso…

Tradimento, news: Sezai chiede a Güzide di sposarlo ma…

La faccenda comincerà a delinearsi quando Sezai chiederà con successo a Güzide di diventare sua moglie. Lo stesso giorno della richiesta, grazie a Yeşim Denizeren (Asena Girişken), l’avvocato scoprirà però che la figlia İpek (İlayda Çevik) ha cercato di investire la sua promessa sposa. Ciò farà entrare l’uomo nella confusione più totale, soprattutto quando Ipek gli dirà che continua a ritenere Güzide responsabile del suicidio della madre e lo obbligherà a scegliere da che parte stare.

A quel punto, dato che avrà bisogno di riflettere meglio sul da farsi, Sezai andrà da solo ad Avanos appena verrà messo al corrente di un malore avuto dall’amico Numan. Quest’ultimo morirà poche ore dopo il suo arrivo nella cittadina. E così, per restare ancora da solo, Sezai non dirà nulla a Güzide del decesso, non permettendole di partecipare nemmeno al funerale. Uno strano silenzio che farà dispiacere la Özgüder quando Sezai la metterà di fronte al fatto compiuto.

Tradimento, trame: Sezai presta dei soldi a Güzide

L’uomo, però, troverà subito il modo di farsi perdonare, ossia quando Yeşim e Ümit Özgüder (Cem Sürgit) verranno accusati di omicidio. Un uomo morirà, infatti, dopo aver assaggiato un dolce preparato da Ümit su commissione dell’attività di catering della Denizeren. A quel punto, Sezai deciderà di farsi carico della difesa legale di Ümit, mentre Güzide si occuperà di quella di Yeşim.

Dopo una prima udienza, il giudice sentenzierà che i due possono ritornare in libertà, in attesa del processo, in cambio di una cauzione di due milioni e mezzo di lire turche. Da un lato Yeşim potrà pagare la cifra grazie al marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu); dall’altro Güzide otterrà la somma per via di un prestito che le farà Sezai. Ma tutto ciò farà da preludio ad una vera e propria tempesta…

Tradimento, spoiler: Güzide lascia Sezai

Durante una visita in ufficio a Yeşim, Güzide incontrerà per caso la donna che ha fornito alla stessa Denizeren il filmato dal quale si evince che è stata Ipek a tentare di investirla. Appena scoprirà che anche Sezai era al corrente del particolare, la Özgüder si sentirà dunque tradita dal fidanzato, colpevole di non averle raccontato la verità. Proprio per tale ragione, Güzide si metterà in contatto con Tarik e gli chiederà se può lasciarle due milioni e mezzo per estinguere il debito che ha con Sezai.

Dopo ciò, Güzide incontrerà Sezai e, pur comprendendo che l’uomo ha taciuto per proteggere Ipek, gli esprimerà tutto il suo dissenso e sottolineerà che si sente tradita per l’ennesima volta. Parole a cui farà seguito un gesto concreto: la Özgüder restituirà all’uomo l’anello di fidanzamento, ponendo di fatto fine alla loro relazione.

Una rottura che rappresenterà l'ennesimo problema per Sezai, visto che anche Ipek se la prenderà con lui quando, tramite i giornali, capirà che non solo non si è allontanato da Güzide ma ha addirittura difeso anche Ümit!