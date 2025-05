Tradimento: Kahraman morto? È ciò che crede Oylum, ecco perché | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, un grosso spavento farà capire a Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) che tiene tanto a Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). E così tutto ciò farà da preludio alla nascita di un’importantissima storyline che segnerà il futuro della dizi turca…

Tradimento, news: Mualla seppellisce Behram in gran segreto

La trama si intensificherà nel momento in cui Mualla Dicleli (Nursel Köse) seppellirà il figlio Behram (Aras Aydın) in gran segreto nel giardino di un’altra casa di sua proprietà, senza dire nulla né a Oylum né tanto meno ai nipoti Kahraman e Nazan Tokluca (Meltem Baytok). Mualla comunicherà infatti a tutti quanti che ha semplicemente fatto trasferire il parente in un clinica svizzera, dove le hanno promesso che si risveglierà al termine di una cura sperimentale.

Ovviamente, la Dicleli racconterà la menzogna per un motivo ben preciso: la donna vorrà che Oylum si avvicini sentimentalmente a Kahraman prima di sapere della morte di Behram, per evitare che lasci villa Dicleli e porti via con sé il piccolo Can, che Mualla vuole continuare a crescere come suo nipote anche se sa benissimo che è figlio di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Seppur folle per certi versi, il piano sembrerà funzionare sin da subito…

Tradimento, trame: Oylum sempre più vicina a Kahraman

Successivamente ad un colpo di testa di Tolga, che farà irruzione in casa Dicleli con una squadra di uomini armati prendendosi l’ennesimo rifiuto da parte di Oylum, Kahraman avrà modo di far comprendere alla zia Mualla che ormai si è completamente innamorato della Yenersoy.

A sorpresa, data la macchinazione che avrà in mente, Mualla si mostrerà comprensiva con il giovane Sarpoglu e gli lascerà intendere che, presto o tardi, dovrà concedere a Oylum il divorzio da Behram, visto che potrebbe metterci anche degli anni a risvegliarsi dal coma. Allo stesso tempo, anche la Yenersoy sembrerà sempre più vicina a Kahraman, che considererà come un vero e proprio punto di riferimento nella sua quotidianità dai Dicleli.

Proprio per questo, Mualla chiederà a Nazan di sondare il terreno con Oylum per capire se esista una possibilità concreta di avvicinarla sentimentalmente a Kahraman…

Tradimento, spoiler: Oylum crede che Kahraman sia morto e…

La svolta sembrerà dunque arrivare quando, al termine di una difficilissima giornata, Oylum riceverà una chiamata dall’ospedale attraverso la quale apprenderà che Kahraman è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Visibilmente preoccupata, la Yenersoy si precipiterà nella struttura sanitaria, dove un’infermiera la metterà al corrente del fatto che due uomini coinvolti in uno scontro frontale sono rimasti uccisi.

Disperata poiché crederà che Kahraman sia morto, Oylum comincerà a piangere, ma fortunatamente tutto ciò sarà il frutto di un equivoco!

Qualche secondo dopo, infatti, Kahraman si paleserà infatti di fronte ad Oylum e le spiegherà che, in realtà, i decessi sono collegati ad un altro incidente. A quel punto, la ragazza potrà tirare un sospiro di sollievo e si appoggerà alla spalla di Kahraman. La scena verrà così osservata da lontano da Mualla, sempre più convinta dell'idea di far sposare Kahraman e Oylum…