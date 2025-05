Tradimento: Tolga cerca di liberare Oylum dai Dicleli ma… | Anticipazioni

Dato che considererà chiuso a tutti gli effetti il matrimonio con Selin (Burcu Söyler), Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) verrà mosso da un unico obiettivo nelle prossime puntate di Tradimento: liberare l’amata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) dalla grinfie dei Dicleli. Per questo, il giovane imprenditore si renderà protagonista di un folle gesto…

Tradimento, news: il matrimonio tra Selin e Tolga è davvero al capolinea?

La storyline inizierà quando Selin cadrà in una vera e propria spirale di follia. Dopo aver perso la bambina che aspettava da Tolga, la ragazza fingerà infatti di essere ancora incinta su ordine del suocero Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). Quando scoprirà l’inganno, Tolga andrà dunque su tutte le furie e, durante un furioso litigio, Selin cadrà rovinosamente dalle scale.

A quel punto, Serra (İrem Tuncer) accuserà Tolga di avere spinto la sorella e ne causerà l’arresto. Tuttavia, pur non ricordando chiaramente l’accaduto per via della commozione cerebrale riportata, Selin lo scagionerà. Nonostante ciò, Tolga deciderà di divorziare, innescando ancora di più l’ira della rossa, che accuserà Oylum in diretta televisiva di essere l’amante del consorte. Dichiarazioni che faranno precipitare ancora di più la situazione, visto che Selin arriverà addirittura a picchiarsi da sola per accusare Tolga di percosse.

Tradimento, trame: Tolga vuole liberare Oylum

Arginate anche queste false accuse (visto che potrà contare anche sul padre Oltan, che si schiererà in suo favore), Tolga concentrerà dunque tutte le sue attenzioni su Oylum, che inizierà a considerare come una vera prigioniera in casa di Mualla (Nursel Köse). Inconsapevole del fatto che la signora Dicleli ha sepolto in gran segreto Behram (Aras Aydin), fingendo di averlo fatto ricoverare in una clinica svizzera, Tolga comincerà a pensare che Mualla terrà in vita ad oltranza il figlio per tenere Oylum e il piccolo Can legati per sempre a lei.

Per questo, Tolga deciderà di assoldare un vero e proprio squadrone di uomini armati per introdursi in casa della Dicleli e liberare Oylum dal suo gioco. Un vero e proprio azzardo che non avrà l’effetto sperato dal Kaşifoğlu…

Tradimento, spoiler: il colpo di testa di Tolga

Appena se lo ritroverà davanti con gli scagnozzi, nel bel mezzo di un barbecue organizzato da Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), Oylum inviterà infatti Tolga ad andarsene e a lasciarla in pace una volta per tutte. Parole che feriranno l’imprenditore, il quale arriverà addirittura di sparare dei colpi di pistola in aria per dimostrare alla Yenersoy che sta facendo sul serio.

Nonostante ciò, Oylum resterà però ferma nella sua posizione e spezzerà per l’ennesima volta il cuore a Tolga, al quale non resterà altra scelta se non quella di andare via. Come se non bastasse, la Yenersoy supplicherà l’irritatissimo Kahraman di non vendicarsi in alcun modo di Tolga. Un gesto che renderà felice Mualla, soprattutto quando Oylum ribadirà a Sarpoglu che lei e Can hanno bisogno di lui.

Attraverso quelle poche parole, Mualla inizierà infatti a realizzare che il suo piano di avvicinamento tra Oylum e Kahraman, messo in atto per far restare Can nella famiglia Dicleli, sta funzionando…