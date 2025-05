Tradimento: Oltan e Ipek, chi scoprirà per primo la loro relazione? | Anticipazioni

La relazione segreta tra la folle İpek Okuyan (İlayda Çevik) e il maturo Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) ha le ore contate. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, una persona molto vicina a Güzide Özgüder (Vahide Perçin) entrerà a conoscenza della frequentazione tra i due e non esiterà a riferire tutto quanto all’amica. Ma quali saranno le conseguenze?

Tradimento, news: Ipek riesce a sedurre Oltan

In tal senso, c’è dire che Oltan si avvicinerà ad Ipek a causa dei problemi coniugali del figlio Tolga (Caner Şahin) e della nuora Selin (Burcu Söyler). Quest’ultima verrà infatti rinchiusa in una clinica psichiatrica in seguito alla morte della piccola Zeynep, la neonata di soli tre mesi che voleva adottare. A quel punto, dato che in casa si respirerà un’aria decisamente tesa, Oltan cadrà tra le braccia di Ipek.

Un avvicinamento che ovviamente farà felice la figlia di Ali Sezai (Ercan Kesal), che aveva adocchiato il Kaşifoğlu Senior ormai da diverse settimane. Ad ogni modo, Ipek terrà nascosta a tutti quanti la tresca, soprattutto alle “amiche” Serra (İrem Tuncer) e Azra (Alize Gördüm). L’unica persona della quale la Okuyan si fiderà sarà l’ex balia Neva, la quale asseconderà anche il suo astio verso Güzide.

Tradimento, trame: Oltan dice a Ipek che la ama!

Ad ogni modo, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione ad alcuni giorni di vacanza fuori città che Oltan vorrà trascorrere al fianco di Ipek. Tra una cena romantica e l’altra, lo stesso Oltan avrà modo di scoprire che la Okuyan considera Güzide responsabile del suicidio della madre e le giurerà che da quel momento in avanti nessuno potrà più farle del male.

Come se non bastasse, Oltan farà sapere a Ipek che si è innamorato di lei e che non intende nascondere a nessuno ciò che sente nei suoi confronti. Un discorso che, a onore del vero, non farà piacere più di tanto alla Okuyan, attenta invece a mantenere la più completa riservatezza sulla sua frequentazione. E così anche il destino si metterà a remare contro di lei…

Tradimento, spoiler: ecco chi scopre la “tresca” tra Ipek e Oltan

Eh sì: possiamo anticiparvi che anche la migliore amica di Güzide, Nazan Tokluca (Meltem Baytok) starà trascorrendo alcuni giorni di vacanza con i suoi amici nello stesso albergo scelto da Oltan. Appena si ritroverà di fronte alla giudice, Oltan non esiterà dunque ad avvicinarsi a lei e le lascerà intendere che Ipek, al suo fianco, è la sua compagna. Ammissione che sorprenderà tantissimo Nazan, anche per via della tanta differenza d’età che c’è tra i due.

Una volta terminato il relax, Ipek si prenderà un grosso spavento quando apprenderà che il padre Sezai è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un infarto. Intanto, Nazan andrà subito da Güzide per svelarle quando ha scoperto: esattamente come l’amica, la Özgüder resterà di sasso alla notizia e temerà che Ipek stia tramando qualcosa, ma sceglierà per ora di non dire nulla a Sezai e ciò per paura che l’uomo possa sentirsi nuovamente male… Seguici su Instagram.