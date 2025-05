Tradimento: Selin si picchia da sola e accusa Tolga! | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Selin (Burcu Söyler) perderà sempre di più il senno. Dato che il suo matrimonio con Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) starà per naufragare, a causa dei sentimento che l’uomo prova per l’ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), la rossa non riuscirà più a gestire la rabbia e la sua follia sembrerà così arrivare ad un punto di non ritorno…

Tradimento, news: Selin e la caduta dalle scale

La storyline si complicherà a dismisura nel momento in cui Selin perderà la bambina che aspetta da Tolga. A quel punto, la ragazza deciderà di seguire gli ordini del suocero Oltan (Cem Bender) e fingerà con Tolga di essere ancora incinta, tant’è che comincerà ad indossare una pancia finta. Tuttavia, un giorno, Tolga rincaserà prima del previsto e troverà la stessa tra le cose di Selin – in quel momento sotto la doccia – e capirà subito di essere stato ingannato.

Tra i due coniugi nascerà dunque una forte discussione, che terminerà quando Selin ruzzolerà giù per le scale dell’abitazione. Scontro che innescherà la forte reazione di Serra (İrem Tuncer), che accuserà il cognato di aver spinto a posta la sorella. Per Tolga scatterà quindi l’arresto, come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti.

Tradimento, spoiler: Selin si picchia da sola ed accusa Tolga!

Tuttavia appena si risveglierà, anche se non avrà ricordi nitidi di quanto accaduto a causa di una commozione cerebrale, Selin scagionerà Tolga, permettendogli di uscire di prigione. Il gesto della donna non farà però desistere il giovane Kaşifoğlu dall’intenzione di divorziare. Per questo, pur di evitare che il marito possa finire tra le braccia dell’ex, Selin accetterà di essere intervistata da Azra (Alize Gördüm) e, in diretta televisiva, darà la colpa a Oylum della fine del suo matrimonio!

Ovviamente, l’intervista di Selin farà andare su tutte le furie Tolga, che affronterà la consorte e romperà diversi oggetti presenti in casa perché non riuscirà a contenere la sua rabbia. Tale gesto darà il via all’ennesima follia di Selin. Possiamo infatti anticiparvi che, appena il marito andrà via, Selin si colpirà da sola in viso con un oggetto contundente e poi, contando sull’appoggio di Azra, che accetterà di mentire, andrà in commissariato per accusare Tolga di averla picchiata!

Tradimento, trame: il gesto di Selin mette in pericolo Oylum

La messinscena si rivelerà però un vero e proprio boomerang per Selin: Oltan infatti crederà alla versione del figlio, che si dichiarerà innocente, e si schiererà apertamente per la prima volta contro la nuora. Ma il piano “pazzoide” di Selin, nel giro di pochissimo tempo, esporrà anche Oylum ad un grosso pericolo.

Uno scagnozzo di Mualla (Nursel Köse) considererà infatti attendibile l’intervista di Selin e comincerà a provare odio nei riguardi di Oylum, colpevole a suo dire di avere tradito Behram (Aras Aydın) intaccando così la rispettabilità dei Dicleli. Anche se Mualla lo inviterà a stare al suo posto, l’uomo rapirà dunque Oylum con alcuni complici e si preparerà ad ucciderla.

Fortunatamente, Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) riuscirà a salvare Oylum prima che sia troppo tardi, ma finirà per uccidere lo scagnozzo. Il tutto mentre nella mente di Mualla incomincerà a delinearsi un nuovo piano…