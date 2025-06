The Family anticipazioni: Bedri scopre che Ilyas è suo padre…

Nessun segreto è destinato a restare tale nel corso delle prossime puntate di The Family. Tra non troppo tempo, Bedri Soykan (Alper Çankaya) scoprirà infatti di essere il figlio illegittimo di Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar) e la notizia lo manderà in confusione totale.

The Family, news: Bedri e i tanti dubbi su Ilyas

Bedri comincerà a guardare con sospetto Ilyas nel momento in cui Kıymet (Rüçhan Çalışkur) gli dirà di ordinare alla madre Nedret Soykan (Ayda Aksel) di stare lontana dal figlio perché gli ha fatto già troppo male in passato. Sorpreso da quelle parole, che non riuscirà in alcun modo a giustificare, Bedri comincerà dunque a porsi delle domande, anche per via dell’astio che Serap (Selin Şekerci) mostrerà nei suoi riguardi, e deciderà di investigare sul passato di Nedret per capire che cosa l’abbia legata a Ilyas.

Agendo in tale modo, Bedri entrerà dunque in possesso di una lettera scritta dalla madre, dalla quale sarà chiaro che è stata allontanata trent’anni prima dalla famiglia Soykan per via della sua relazione proibita con Ilyas. Tali parole, scritte nere su bianco, agiteranno tantissimo Bedri, che a quel punto vorrà sbarazzarsi di Ilyas con le sue stesse mani.

The Family, spoiler: Bedri scopre che Ilyas è suo padre

Fortunatamente, Nedret intercetterà ciò che Bedri starà per fare e lo bloccherà giusto pochi secondi prima di sparare a Ilyas. Tale circostanza costringerà la Soykan a rivelare a Bedri che il Koruzade Senior è il suo vero padre. In seguito alla confessione, il ragazzo capirà di essere cresciuto per tutta la sua vita in un vero e proprio castello di bugie ed eviterà qualsiasi tipo di contatto anche con Nedret.

Tra le altre cose, nemmeno Ilyas potrà spiegare al figlio come sono andati realmente i fatti. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Serap si toglierà la vita di fronte a tutti i membri della famiglia Soykan dopo aver svelato di essere stata violentata, sedici anni prima, dal patriarca Yusuf. Ilyas non potrà dunque pensare a Bedri poiché in cuor suo vorrà soltanto vendicarsi di Hülya (Nur Sürer) e i suoi parenti per la morte di Serap.

The Family, trame: la confusione di Bedri

Sempre più confuso, Bedri troverà dunque conforto tra le braccia di Yağmur Akın (Yüsra Geyik), con la quale avrà cominciato una sorta di relazione. Non a caso, oltre a rivelarle di essere il figlio di Ilyas Koruzade, Bedri chiederà a Yağmur se vuole diventare sua moglie.

Per paura di innescare dei nuovi fraintendimenti con Aslan (Kivanc Tatlıtuğ), ormai in guerra totale contro il Koruzade, la Akin vorrà però prendersi del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Per prima cosa, Yağmur si confiderà dunque con la sorella Devin (Serenay Sarıkaya), facendo pace con lei dopo i contrasti sorti per la morte del padre Ergun (Ozan Gözel).

Il tutto mentre si affaccerà sulla scena Çeyrek, un orfano con un debito di riconoscenza verso Ilyas disposto a tutto, persino a farsi uccidere, per aiutarlo a vendicare la morte di Serap… Seguici su Instagram.