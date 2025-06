The Family anticipazioni: Devin è incinta!

Una bellissima notizia darà modo a Devin Akın (Serenay Sarıkaya) di sorridere. Nel corso delle prossime puntate di The Family, la psicologa scoprirà infatti che sta aspettando un figlio dal marito Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ). Una notizia che rappresenterà per Devin la fine di un vero e proprio incubo…

The Family, news: Devin e la pace raggiunta con Hülya

In seguito alla morte del padre Ergun Akın (Ozan Gözel), ucciso per ordine del socio Samet per evitare che la polizia indagasse su alcuni illeciti commessi nella loro clinica privata, Devin si impegnerà ad appianare tutte le divergenze con la suocera Hülya Soykan (Nur Sürer).

Quest’ultima si mostrerà infatti pentita per tutte le azioni commesse ai danni della nuora, compreso il piano studiato con l’ormai defunto Ergun per farle credere che non potesse più restare incinta dopo un primo aborto subito.

In cerca di una nuova pace familiare e convinta del fatto che tutti possono guarire con un po’ di amore, Hülya compresa, Devin farà completamente tabula rasa dei disaccordi sorti con la suocera, che dal canto suo sembrerà davvero interessata ad instaurare un rapporto di stima e rispetto con la ragazza. Almeno finché una nuova tragedia non investirà la famiglia Soykan…

The Family, trame: Hülya e la morte di Serap

Tutto partirà dal suicidio di Serap Koruzade (Selin Şekerci), che si sparerà un colpo di pistola di fronte a tutti i Soykan nel corso dei festeggiamenti per il compleanno della nonna Seher Soykan (Emel Göksu). La tragica circostanza porterà Hülya nuovamente a fare ammenda dato che, poco prima di togliersi la vita, Serap l’avrà accusata di aver coperto la violenza commessa ai suoi danni, circa sedici anni prima, dal marito Yusuf.

Da un lato Cihan Soykan (Nejat İşler) sarà sopraffatto dal dolore e giurerà che intende vendicarsi di Hülya per aver coperto il male che ha rovinato per sempre la vita della moglie Serap. Dall’altro anche Aslan proverà vergogna per il silenzio della madre, la quale giurerà di avere taciuto sulla questione semplicemente perché non ha voluto credere al racconto di Serap. Giustificazione che però per Aslan non sarà sufficiente, visto che pretenderà che Hülya si affranchi pubblicamente dal nome di Yusuf e minaccerà, in caso contrario, di chiudere ogni tipo di rapporto con lei.

The Family, spoiler: Devin è incinta

In questo complesso meccanismo di intrecci, Devin comincerà ad avvertire delle forti nausee, tant’è che si recherà con Nedret (Ayda Aksel) da un medico per fare delle analisi e scoprirà, con sua estrema gioia, di essere in dolce attesa – di circa sette settimane – di un bambino del marito Aslan.

Devin accoglierà con il sorriso tale novità, di cui parlerà anche con la cognata Leyla Soykan (Canan Ergüder), felice della svolta positiva nella vita della psicologa e del fratello.

Ma come reagirà Aslan appena gli verrà comunicato che, entro pochi mesi, diventerà padre? Di sicuro, la buona notizia gli farà raggiungere ancora di più la consapevolezza che deve sciogliere tutti i legami criminali della famiglia Soykan per garantire un futuro sereno al figlio senza alcun tipo di violenza…