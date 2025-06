The Family anticipazioni: il grave sospetto di Hülya sull’attentato

L’attentato contro i Soykan che metterà in serio pericolo la vita di Devin Akın (Serenay Sarıkaya) avrà delle forti ripercussioni nelle prossime puntate di The Family. Non a caso, Hülya (Nur Sürer) comincerà a nutrire un forte sospetto che riguarderà Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu), Iskender (Ali Savaşçı) ed

Ekrem (Umutcan Ütebay), i tre scagnozzi di fiducia del figlio Aslan (Kivan Tatlitug)…

The Family, news: l’attentato contro i Soykan

İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) deciderà di sterminare tutta la famiglia Soykan nel giorno di Capodanno per vendicare il suicidio della figlia Serap (Selin Şekerci), violentata circa sedici anni prima dal patriarca Yusuf. Grazie ad un infiltrato nel gruppo degli uomini del mafioso, Cihan (Nejat İşler) entrerà a conoscenza del piano del suocero e darà l’allarme a Aslan.

Nonostante ciò, la squadra degli scagnozzi di Ilyas sparerà diversi colpi di fucile all’interno del ristorante dove si troveranno i Soykan, motivo per il quale Devin verrà ferita. Scosso per quanto successo alla moglie, in attesa di un figlio da circa sette settimane, Aslan vorrà fare pulizia di tutti gli uomini di Koruzade e, ovviamente, avrà intenzione di sbarazzarsi pure di lui. Un piano nel quale coinvolgerà, oltre a Cihan, anche Iskender, Turgut ed Ekrem…

The Family, spoiler: il sospetto di Hülya

Col trascorrere delle ore, Hulya non potrà però fare a meno di porsi una domanda. Durante un dialogo con la cognata Nedret (Ayda Aksel), la matriarca dei Soykan avrà il sospetto che sia stato proprio uno tra Iskender, Turgut ed Ekrem a rivelare a Ilyas dove lei e i suoi familiari stavano trascorrendo il capodanno.

A tale riflessione, Hulya arriverà per un motivo ben preciso: i tre scagnozzi saranno stati rapiti dagli uomini del Koruzade poco prima dell’attentato. La Soykan troverà dunque sospetto tale avvenimento e non crederà ciecamente alle parole di Iskender, che confesserà di essere riuscito a liberarsi da solo per poi trarre in salvo anche Ekrem e Turgut. Proprio per questo, con l’aiuto di Nedret, Hülya sottoporrà i tre ad un interrogatorio per vedere se si contraddicono…

The Family, trame: chi ha messo in pericolo i Soykan?

In ogni caso, possiamo anticiparvi che alla fine i sospetti delle due donne si concentreranno su Ekrem, colpevole di non aver loro rivelato della gravidanza della moglie Elif (Zeynep Yüce). Hulya e Nedret prenderanno in considerazione l’idea che Ekrem possa aver rivelato del ristorante agli uomini di Ilyas per proteggere il figlio, ma ovviamente l’uomo negherà tutto. Proprio come faranno anche Iskender e Turgut: il primo dirà di aver taciuto pur mettendo a rischio la vita dei suoi figli, mentre il secondo si sentirà offeso dalle insinuazioni di Nedret e Hülya.

In ogni caso, la faccenda si arricchirà presto di un ulteriore particolare: Nedret farà presente al figlio Bedri (Alper Çankaya) che non deve rivelare a nessuno che ha visto il padre Ilyas il giorno di Capodanno per allontanarsi definitivamente da lui. Discorso dal quale sarà chiaro che la Soykan sta facendo il doppio gioco con Hülya, ma per quale ragione?