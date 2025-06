The Family anticipazioni: la morte della nonna Seher

Un addio pacifico troverà spazio nel corso delle ultimissime puntate di The Family. La nonna Seher Soykan (Emel Göksu), già piuttosto avanti con l’età, passerà infatti a miglior vita a causa di una malattia. Tuttavia, la signora riuscirà a salutare tutti i suoi cari prima di esalare l’ultimo respiro…

The Family, news: Seher scopre che le resta poco tempo da vivere

La faccenda si svilupperà quando, al termine di una visita di controllo, i medici faranno presente a Aslan (Kivanc Tatlitug) che ormai a Seher non resta molto tempo da vivere perché si sta pian piano spegnendo. A quel punto, anche se spererà di avere ancora tantissimo tempo da trascorrere insieme a lei, Aslan si preoccuperà di organizzare una vacanza con tutta la famiglia per festeggiare il compleanno della nonnina.

Non tutto andrà però per il verso giusto: durante la cena di festeggiamenti, Serap Koruzade (Selin Şekerci) svelerà a tutti quanti di essere stata violentata dal patriarca Yusuf circa sedici anni prima e poi si toglierà la vita di fronte a tutti i Soykan. Un evento che segnerà il compleanno e che porterà all’ultima resa dei conti tra Aslan e il nemico İlyas Koruzade (Musa Uzunlar)…

The Family, trame: la lista di desideri di Seher

Appena Aslan ucciderà Ilyas eliminando, almeno apparentemente, l’unico ostacolo alla felicità della sua famiglia, Seher farà presente ai parenti che ha scritto una lista di desideri da realizzare prima di morire. Tra questi ci sarà anche un viaggio in aereo per mangiare un dolce che era solito prendere da ragazza. Desiderata che l’anziana potrà realizzare grazie ad Aslan e Devin Akın (Serenay Sarıkaya), che saliranno su un velivolo e la porteranno nella sua cittadina natale.

Inoltre, Seher esprimerà il desiderio che la nuora Hülya (Nur Sürer) e la figlia Nedret (Ayda Aksel) accantonino tutte le loro divergenze. E, ciliegina sulla torta, l’anziana Soykan spererà che Devin e Aslan le annuncino molto presto che diventerà bisnonna.

The Family, spoiler: la morte di Seher

In tal senso, l’auspicio di Seher si rivelerà più difficile del previsto, almeno finché Devin non deciderà di portare a termine la gravidanza (nonostante l’embolo al polmone che ha riportato in seguito all’attentato organizzato dall’ormai defunto Ilyas, nel quale è rimasta ferita).

Devin confiderà infatti nel fatto che il destino le concederà di essere madre e metterà ipoteticamente la sua vita a rischio pur di dare un erede all’amato Aslan. Accadimento che farà capire a Seher che può finalmente andare via felice senza alcun tipo di rimorso, tant’è che morirà poco dopo (non prima di lasciare a tutti quanto un fiammifero rosso sul letto).

Così, per rispettare le sue ultime volontà, i Soykan decideranno di omaggiare Seher con un piccolo concerto musicale e non posticiperanno il matrimonio tra Yağmur (Yüsra Geyik) e Bedri Soykan (Alper Çankaya), ormai vicinissimo…