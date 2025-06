The Family: il difficile parto di Devin | Anticipazioni

Dopo aver vendicato insieme alla madre Hülya Soykan (Nur Sürer) la morte del fratello maggiore Cihan (Nejat İşler), Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) dovrà affrontare un ultimo ostacolo prima di raggiungere la felicità definitiva con l’amata Devin Akın (Serenay Sarıkaya). Tale passaggio sarà infatti fondamentale nel corso delle puntate finali di The Family…

The Family, news: Devin in pericolo

La storyline prenderà il via quando Devin verrà ferita nel corso dell’attentato organizzato da İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) contro tutti i membri della famiglia Soykan. Dopo averle prestato immediatamente soccorso, i medici faranno presente alla Akin che, purtroppo, si è formato un embolo nel suo polmone, ragione per la quale le consiglieranno di porre fine alla sua gravidanza.

Nonostante il parere contrario di Aslan, che preferirà rinunciare all’idea di diventare padre piuttosto che perderla, Devin deciderà di portare a termine la gestazione, che potrebbe persino condurla alla morte. La psicologa spererà infatti che la diagnosi dei dottori sia soltanto un falso allarme, ma al tempo stesso si preoccuperà di lasciare al bimbo un ricordo di lei, girando alcuni filmati in cui gli parla ed esprime tutto l’amore che sente per lui.

The Family, trame: Hülya e Aslan vendicano la morte di Cihan

La situazione precipiterà ulteriormente quando Aslan e Hülya uccideranno rispettivamente Ceyrek e Kıymet Koruzade (Rüçhan Çalışkur), responsabili della morte di Cihan (che ha fatto da scudo con il suo corpo per salvare la vita del fratello minore).

Nei mesi successivi, che coincideranno con la fine della gravidanza di Devin, Aslan passerà tantissimo tempo lontano da Istanbul. Soykan si recherà infatti più volte nella cittadina di Urla, dove intende far sorgere il suo ristorante a conduzione familiare che ha deciso di chiamare The Family, proprio come la Akin le ha consigliato di fare. Approfittando della lontananza, Devin eviterà di dire a Aslan che sta sempre peggio, visto che sarà arrivata persino a sputare sangue dopo diversi attacchi di tosse.

Tuttavia, Devin non potrà nascondere il suo evidente malessere nel corso della festa di fidanzamento di Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu) e Asuman (Sirin Saldamli). Dolorante, la Akin verrà portata in fretta e furia in ospedale e i medici decideranno di praticarle un parto cesareo…

The Family, spoiler: il difficile parto di Devin

Il parto si rivelerà difficilissimo, tant’è che Devin entrerà addirittura in arresto cardiaco e farà preoccupare tantissimo Aslan. Tuttavia, si tratterà solo di un bruttissimo spavento: alla fine Devin riuscirà a farcela, così come il bambino. Quest’ultimo verrà dunque chiamato Cihan, in onore allo zio morto per salvare Aslan.

Il lieto evento aprirà le porte al gran finale della dizi turca, del quale vi parleremo molto presto e che svelerà l’epilogo di tutti i personaggi principali… Seguici su Instagram.