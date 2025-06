Tradimento: Oylum e Kahraman, sarà pace? Anticipazioni

L’amore tra Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) è destinato a trionfare per l’ennesima volta nel corso delle prossime puntate di Tradimento. I due giovani sposi riusciranno infatti a rappacificarsi, nonostante le numerose intromissioni di Mualla Dicleli (Nursel Köse).

Tradimento, news: il matrimonio tra Oylum e Kahraman entra in crisi

Oylum e Kahraman vivranno una profonda crisi nel loro rapporto nel momento in cui la ragazza deciderà di donare uno dei suoi reni all’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), quasi ferito a morte dalla moglie Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler). A quel punto, Kahraman comincerà a pensare che Oylum sia ancora innamorata di Tolga, nonostante la famiglia che ha costruito con lui per il bene del piccolo Can, e le comunicherà che intende porre fine al loro matrimonio.

Nonostante i numerosi tentativi di riappacificazione da parte della donna, Kahraman eviterà qualsiasi tipo di contatto con Oylum, che nel frattempo tornerà a stare dalla madre Güzide Özgüder (Vahide Percin) pur di non sentire i rimproveri e le offese di Mualla.

La svolta nella storyline si avrà dunque nel momento in cui Kahraman avrà modo di riabbracciare la madre naturale Kadriye (Özlem Conaklı), che gli racconterà una storia diversa sulla sua nascita rispetto a quella fornitagli da Mualla…

Tradimento, trame: Kahraman riabbraccia Kadriye

Scoperto che in realtà Kadriye non lo ha mai abbandonato e che è stata Mualla a strapparlo dalle sue braccia, Kahraman si arrabbierà con la zia e le intimerà di non intromettersi mai più nella sua vita e né in quella di Oylum, che la ricatterà minacciando di rivelare a tutti quanti che Can è in realtà figlio di Tolga e non del defunto Behram (Aras Aydin).

Messa con le spalle al muro, Mualla dovrà dunque rinunciare all’idea di rapire Can per portarlo all’estero, come invece stava pensando di fare, e non godrà nemmeno dell’appoggio incondizionato di Kahraman. Quest’ultimo perdonerà infatti Kadriye e non riuscirà a capacitarsi di come la zia gli abbia mentito per tutta la vita!

Tradimento, spoiler: Oylum e Kahraman si riappacificano!

Già stressata da tutta la difficile situazione venutasi a creare, Mualla dovrà quindi fare i conti anche con la successiva riappacificazione tra Kahraman e Oylum. Dopo averle raccontato tutta la verità sulle sue origini, compreso il fatto che ha scoperto di essere il fratellastro di Behram per caso quando era soltanto un ragazzino, Kahraman chiederà con successo perdono a Oylum per come si è comportato e la convincerà a riprendere il loro matrimonio dal punto nel quale si era interrotto.

Proprio per questo, a sorpresa, la Yenersoy farà i bagagli per tornare nella stessa casa di Mualla al fianco di Can e Kahraman. Questo ennesimo trasferimento avverrà in concomitanza con una clamorosa scoperta di Güzide che rimescolerà nuovamente le carte in tavola sulle origini di Kahraman. Di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.