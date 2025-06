Tradimento: Tolga non ostacolerà la scarcerazione di Selin | Anticipazioni

Si può perdonare una moglie anche se cerca di ucciderti? È questa la riflessione che farà Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Il giovane imprenditore deciderà infatti di non presentare alcun carico contro Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler), colpevole di averlo ridotto in fin di vita dopo avergli sparato tre colpi di pistola in pieno petto. Una decisione che Tolga prenderà in seguito a una serie di avvenimenti…

Tradimento, news: Selin cerca di uccidere Tolga

Come abbiamo anticipato in precedenza, Selin sparerà a Tolga quando la sorella Serra (İrem Tuncer) le svelerà che aspetta un figlio da lui. A quel punto, una volta che verrà ferito, le condizioni di salute del Kaşifoğlu appariranno disperate, tant’è che si renderà necessario trovare qualcuno che gli doni un rene. Quando le ricerche del donatore da parte di Oltan (Cem Bender) sembreranno arenarsi, Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) scoprirà attraverso delle analisi che il suo rene è compatibile con quello di Tolga e deciderà di donarglielo.

Con tale iniziativa, Oylum metterà dunque a rischio il suo matrimonio con Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), ma riuscirà a salvare la vita del padre di suo figlio Can: un gesto per il quale Oltan proverà una profonda gratitudine, tant’è che chiamerà col nome di Oylum un centro per bambini appena edificato.

Tradimento, trame: Selin in carcere scopre che Serra è morta

Nel frattempo, il destino non sorriderà nemmeno a Serra, che morirà in seguito ad una caduta dalle scale che avverrà durante un litigio con İpek Okuyan (İlayda Çevik). Visto che sarà in carcere per il tentato omicidio ai danni di Tolga, Selin darà di matto quando apprenderà la tragica fine che è toccata in sorte alla sorella minore e non potrà fare a meno di considerare i Kaşifoğlu responsabili di quanto gli è successo.

Certa che la sua famiglia non si sarebbe disgregata se solo non si fosse innamorata di Tolga, Selin continuerà a dare dei forti segnali di squilibrio mentale, soprattutto quando il marito si presenterà in carcere per interloquire con lei.

Tradimento, spoiler: Tolga non vuole presentare carichi contro Selin

Fatto sta che, appena si sarà completamente ripreso, Tolga non potrà fare a meno di pensare che Selin sia sprofondata nel baratro della follia soltanto perché non è riuscita ad amarla a causa dei sentimenti mai sopiti nei confronti di Oylum. Anche se la Yenersoy non vorrà più saperne di lui, Tolga vorrà porre fine alle sofferenze di Selin attraverso un gesto concreto.

Possiamo infatti anticiparvi che Tolga darà ordine al suo avvocato di non presentare alcun carico contro Selin al fine di garantire la sua scarcerazione in tempi brevi. Una decisione che non troverà il beneplacito di Oltan, che cercherà invano di convincere il figlio a cambiare idea… Seguici su Instagram.