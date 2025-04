Tempesta d’amore: Christoph tradisce Alexandra per riprendersi il Fürstenhof? | Anticipazioni tedesche

Potere, denaro e sentimenti sono destinati ad intrecciarsi pericolosamente nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Determinato a riprendersi il Fürstenhof dalle grinfie della perfida Sophia Sydow (Krista Birkner), Christoph Saalfeld (Dieter Bach) finirà infatti per lasciarsi coinvolgere in un pericoloso doppio gioco in cui rischierà di perdere ciò che per lui conta di più al mondo: la donna che ama! Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Sophia caccia i Saalfeld e gli Schwarzbach

Da mesi ormai il Fürstenhof è oggetto di continui scontri tra le due principali famiglie che ne detengono la proprietà: Saalfeld e Schwarzbach. Una situazione che è però destinata a essere stravolta tra qualche mese!

La prossima stagione di Tempesta d’amore vedrà infatti l’ingresso di una nuova pericolosissima dark lady – Sophia Sydow – che riuscirà a mettere le mani sull’hotel a cinque stelle, strappandolo con l’inganno ai legittimi proprietari. E a quel punto tutto cambierà…

Trovatisi improvvisamente senza patrimonio e senza un tetto, Saalfeld e Schwarzbach saranno costretti a unire le forze nella speranza di riuscire a riprendersi il loro amato hotel. L’impresa, però, si rivelerà più difficile del previsto e avrà dei risvolti inaspettati…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph tradirà Alexandra con Sophia?

All’interno del piano delle due famiglie di albergatori, un ruolo di fondamentale importanza verrà riservato a Christoph… e non solo per l’arguzia di quest’ultimo! Fin dall’arrivo di Sophia a Bichlheim sarà infatti chiaro che la donna ha un debole per l’affascinante Saalfeld. Una debolezza che quest’ultimo non esiterà a sfruttare!

Sarà così che Christoph inizierà a sfruttare il proprio ascendente su Sophia per attirare quest’ultima in una trappola e, al contempo, facilitare il lavoro dei suoi alleati. Il risultato? Quando la Sydow rischierà di sorprendere Alexandra (Daniela Kiefer) in una situazione compromettente, Saalfeld non esiterà a baciare la nemica, spezzando il cuore alla fidanzata. E, purtroppo, sarà solo l’inizio…

Inizierà infatti un pericolosissimo gioco di seduzione in cui il confine tra realtà e finzione diventerà sempre più labile, tanto che Alexandra inizierà a sospettare che tra il suo promesso sposo e la Sydow ci sia davvero qualcosa. Avrà ragione?

Per ora vi possiamo rivelare che – dopo essere già stato sorpreso in una situazione fraintendibile – Christoph verrà invitato da Sophia nella sua stanza. E le anticipazioni lasciano intendere che l’uomo cadrà vittima della tentazione… Seguici su Instagram.