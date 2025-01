Tempesta d’amore: Alexandra avrà una rivale per il cuore di Christoph! | Anticipazioni tedesche

Un nuovo appassionante triangolo amoroso si sta delineando nella 21^ stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate tedesche della soap, l’amore tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) verrà infatti insidiato da un nuovo pericolosissimo personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph e Alexandra vogliono sposarsi

Innamorati come il primo giorno nonostante siano stati separati per quasi trent’anni, Christoph e Alexandra sembrano la coppia perfetta. Complici nella vita privata così come sul lavoro e capaci di accettare i lati oscuri di entrambi, questi due personaggi riusciranno infatti a superare ostacoli che avrebbero messo a dura prova qualunque coppia.

Non c’è dunque da stupirsi se nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Saalfeld e la Schwarzbach abbiano da tempo deciso di sposarsi. Proprio quando nulla sembrerà più poter impedire il loro lieto fine, però, un pericoloso personaggio si insinuerà tra loro…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia rivale di Alexandra per Christoph

Stiamo parlando di Sophia Sydow (Krista Birkner), una ricchissima e potente imprenditrice che si presenterà al Fürstenhof con il falso nome di “Sophia Wagner” per nascondere la propria reale identità. Complice il suo innegabile fascino e fiuto per gli affari, la donna riuscirà velocemente a conquistarsi la fiducia dei Saalfeld… e Christoph in particolare!

Sfruttando il proprio ascendente sugli uomini, Sophia inizierà dunque a manipolare l’affascinante albergatore nella speranza di riuscire a farlo cadere nella sua trappola. Col passare del tempo, però, la Sydow si renderà conto di provare nei confronti di Christoph un interesse che va ben oltre gli affari…

Riuscirà Sophia a insinuarsi nella relazione tra Alexandra e Christoph, strappando quest’ultimo alla Schwarzbach? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo! Seguici su Instagram.