Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep e Hakan, un’amicizia “rischiosa”

L’amicizia pura e sincera tra Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) e Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen) sta per essere messa a dura prova nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. A metterci lo zampino, ancora una volta, sarà l’astuta Ender Çelebi (Şevval Sam)…

Forbidden Fruit, news: Ender e il divorzio negato ad Alihan

Come già anticipato, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) capirà che Halit Argun (Talat Bulut) non è mai stato l’amante della defunta madre Füsun e farà pace con lui. A quel punto, visto che sarà ancora innamorato di Zeynep, Alihan considererà del tutto chiuso il suo matrimonio di interesse con Ender, celebrato solo per tentare di affossare Halit, e si preparerà a divorziare da lei.

Neanche a dirlo, Ender si opporrà a tale richiesta e, approfittando di una sbronza del “marito”, non esiterà a scattarsi alcune foto a letto, con al fianco Alihan privo di vestiti, per far pensare di aver consumato il matrimonio. Gli scatti finiranno nelle mani di Yildiz (Eda Eca) che, oltre ad invitare Alihan a stare lontano dalla sorella per non farla ulteriormente soffrire, parlerà della questione proprio con Zeynep, la quale reagirà con uno dei suoi soliti colpi di testa…

Forbidden Fruit, trame: Zeynep chiede a Dündar di sposarla!

Eh sì: Zeynep chiederà al corteggiatoreDündar Çelikkan (Erdem Kaynarca) di sposarla, chiarendogli fin dal primo istante che non è innamorata di lui ma vuole egualmente impegnarsi a costruire un futuro sereno al suo fianco. Seppur dubbioso, Dündar accetterà tale accordo, tant’è che regalerà un anello di fidanzamento a Zeynep di fronte allo stesso Alihan, ma la situazione di lì a poco comincerà a complicarsi a dismisura.

Dopo la proposta di matrimonio fatta a Dündar, Zeynep comincerà a passare sempre più tempo in amicizia con Hakan, a sua volta fresco di rottura con la cantante Irem (Zeynep Bastık). Una di queste uscite verrà addirittura spiattellata sui siti web scandalistici, da sempre attenti alla vita del Taşdemir e dei suoi familiari. Inizialmente, Alihan tenderà a prendere sottogamba le insinuazioni di una relazione tra il suo migliore amico e la sua ex, ma ad un certo punto sembrerà crederci davvero…

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep e Hakan, un’amicizia “rischiosa”

A metterci il carico da novanta sarà Dündar, il quale non riuscirà a capacitarsi di come Zeynep preferisca passare tantissimo tempo con Hakan invece di stare con lui. Non a caso, in preda a quella che sembrerà una vera e propria scenata di gelosia, Dündar si presenterà alla Falcon Airlines in cerca di Zeynep e resterà più che mai spiazzato quando Caner (Barış Aytaç) e Emir (Serkan Rutkay Ayıköz) gli faranno presente che è uscita a prendere un caffè con Hakan.

Un'impressione negativa che verrà condivisa anche da Alihan, già influenzato dalla maligna Enver circa l'amicizia, a suo dire "pericolosa", tra Hakan e Zeynep. La Celebi sottolineerà infatti più volte che, prima o poi, un uomo e una donna finiscono per andare a letto insieme quando passano troppo tempo insieme. E tale pensiero farà andare fuori di testa Alihan, ma pure Dündar. Insomma, l'intreccio sarà assicurato…