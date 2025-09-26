Tradimento anticipazioni: Ipek, suo figlio riuscirà a nascere? La maledizione di Selin…

Niente da fare per Ipek Okuyan (Ilayda Cevik). Nel corso delle ultime puntate di Tradimento, la ragazza perderà l’unica “cosa” che ancora la lega a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender): il bambino che aspetta da lui. Una circostanza che esalterà ancora di più la sua già evidente follia…

Tradimento, news: Oltan sposa Ipek ma non vuole più saperne di lei e né del bambino

In tal senso, c’è da dire che Oltan accetterà di sposare Ipek soltanto per un motivo: dimostrare a Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), turbato dalla relazione che ha avuto con la figlia, di sapersi prendere le proprie responsabilità di uomo. A quel punto, dopo aver chiarito a Tolga (Caner Şahin) di stare agendo in quel modo soltanto per scusarsi con Sezai, Oltan si preparerà a sposare Ipek.

Quest’ultima, al termine di una tristissima cerimonia durante la quale diventerà la nuova signora Kasifoglu, crederà dunque di avere una nuova possibilità di riscatto con Oltan, il quale però la caccerà via in malo modo e, pur promettendole di darle tutti i soldi necessari, le comunicherà che non vuole più avere niente a che fare né con lei e né con il bambino che ha in grembo.

Tradimento, trame: Ipek maledetta da Selin

Visto che potrà contare soltanto su Neva, Ipek si impegnerà per trovare un modo di farsi perdonare da Oltan, ma ogni suo tentativo risulterà vano. A mettere ulteriore benzina sul fuoco ci penserà anche Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler), che verrà messa agli arresti domiciliari per il tentato omicidio del marito Tolga.

Dopo aver convinto lo stesso Tolga a manomettere il suo braccialetto elettronico, affinché possa fare visita in cimitero alla defunta sorella Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer), Selin si recherà proprio da Ipek e, oltre ad aggredirla, l’accuserà della morte della parente e le lancerà una vera e propria maledizione. La stessa che si avvererà nel giro di pochi minuti…

Tradimento, spoiler: Ipek perde il bambino che aspetta da Oltan!

Eh sì: Ipek comincerà ad avvertire dei forti dolori al basso ventre, accompagnato da perdite di sangue. Certa che si tratti di un aborto, Neva la accompagnerà immediatamente in ospedale, dove i medici non riusciranno a salvare il bambino. Spaventata, Neva telefonerà inoltre a Tolga, informandolo di tutto quanto.

Tutto questo farà andare in escandescenze Ipek non appena si riprenderà. La Okuyan penserà a quel punto di mentire a Oltan circa la sua gravidanza, facendogli credere di essere ancora incinta, ma non potrà farlo perché Neva avrà già svelato tutto quanto a Tolga. Di conseguenza, quella stessa mattina, Oltan manderà a Ipek i documenti del divorzio, visto che – senza il bambino in arrivo – non si sentirà obbligato a continuare ad essere suo marito.

Insomma, un vero e proprio cortocircuito, che farà impazzire sempre di più Ipek fino ad un inesorabile punto di non ritorno…