Spoiler sul finale di Tradimento: cosa succederà nelle ultimissime scene | Anticipazioni

Tra qualche settimana, i telespettatori di Tradimento dovranno congedarsi definitivamente da Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e dai suoi familiari. Scopriamo dunque insieme che cosa succederà nel grande finale della dizi turca di Canale 5.

Tradimento, news: le morti di Tolga e Yesim fanno spazio ad un salto temporale

Subito dopo le morti di Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin), ucciso per errore da Ipek Okuyan (Ilayda Cevik) con un colpo di pistola, e di Yeşim Denizeren (Asena Girişken), che resterà vittima di un incidente che si verificherà alla stazione dei treni, le vicende della soap andranno avanti di un anno grazie ad un salto temporale.

Tutti i personaggi si ritroveranno, infatti, nella villa di Güzide e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) per festeggiare il secondo compleanno del piccolo Can. Insieme ai due coniugi ci sarà anche Öykü (Masal Ayşe Gençer), data la morte di Yeşim e la reclusione di Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu), in carcere per l’assassinio di un suo socio d’affari. La giornata di festa darà il via ad alcune succose novità…

Tradimento, trame: Oylum aspetta un figlio da Kahraman!

Ad esempio, i telespettatori non potranno fare a meno di notare che Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) ha il pancione perché aspetta un bambino, ossia il primo figlio naturale che condivide con il marito Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). Inoltre, dalle scene, sarà chiaro che sono completamente passati i dissapori tra Güzide e Mualla Dicleli (Nursel Köse), dato che la donna sarà presente al compleanno di Can, così come İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan).

Tra i presenti anche Ozan (Yusuf Çim), Ümit (Cem Sürgit), Nazan Tokluca (Meltem Baytok) e Zeynep (Canan Ürekil). Tra gli invitati spiccherà però senz’altro Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), ormai entrato appieno nel ruolo di nonno di Can…

Il gran finale di Tradimento

Prima di recarsi ai festeggiamenti, Oltan farà visita alla nuora Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler) nella clinica dove avrà scelto di stare per riprendersi dalla morte improvvisa di Tolga. Ormai in procinto di essere dimessa, Selin accetterà con gioia di entrare a far parte dell’azienda del suocero, dove potrà sfruttare appieno tutte le sue conoscenze legali.

Salutata Selin, Oltan andrà dunque a casa di Güzide, dove festeggerà insieme a tutti gli altri il secondo anno di vita di Can. Un momento dove non mancherà nemmeno lo scatto di una fotografia di famiglia, con Öykü che terrà tra le mani un ritratto della defunta Yeşim, per sancire definitivamente la fine delle vicende travagliate di Güzide e i suoi cari.