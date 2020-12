Steffy / Beautiful

Parlando delle attuali puntate americane di Beautiful, vi abbiamo già riportato come Steffy Forrester potrebbe presto ritrovarsi in una nuova (ma per lei non inedita) difficile situazione. La figlia di Ridge e Taylor, infatti, sembra proprio indirizzata verso una nuova gravidanza e, come già accaduto con la precedente, potrebbe in quel caso non sapere all’inizio chi sia il padre.

Per carità, l’imprevisto è sempre possibile, ma la più ovvia previsione appare sempre più concreta. Rivediamo tutti gli indizi: Jacqueline MacInnes Wood, che interpreta Steffy, è in attesa del suo secondo figlio, anche se – va detto – l’attrice dovrebbe partorire a breve, mentre il suo alter ego si imbarcherebbe solo ora in una nuova gestazione. Tuttavia l’inevitabile pausa di maternità dell’interprete potrebbe consentire una momentanea “fuga” di Steffy.

Inoltre c’è sempre il ritorno annunciato dell’attrice Tina Huang, che aveva interpretato la dottoressa Campbell, la ginecologa a cui Steffy si era rivolta per conoscere la paternità di Kelly. Per il suo ritorno sulla scena, tuttavia, manca ancora oggi una data.

L’indizio più forte resta però l’incontro proibito che Steffy ha condiviso con l’ex marito Liam Spencer, quando il giovane aveva pensato che sua moglie Hope lo stesse tradendo con Thomas Forrester.

Sui rispettivi pensieri riguardo all’accaduto vi abbiamo già aggiornato e una gravidanza renderebbe il segreto di Liam e Steffy ancora più difficile da seppellire, nonché la rivelazione ancora più esplosiva per tutte le persone coinvolte (tra cui John Finnigan, il medico con cui Steffy si sta vedendo).

Vi abbiamo segnalato come l’attenzione degli autori su John sia sembrata sbiadirsi rapidamente dopo la sua introduzione, al punto che l’intimità del medico con la ragazza sia stata relegata solo ai dialoghi: solo dalle parole degli interessati sappiamo infatti che Finn è solito trascorrere qualche notte a settimana a casa di Steffy.

Ma qualcosa è cambiato: nelle ultimissime puntate, anche “Finn” e Steffy hanno avuto la loro vera prima scena d’amore, anche se seguendo a pieno le rigide misure di precauzione che la produzione ha adottato nell’era Covid-19.

Anche stavolta a fare da controfigura alla Wood è stata Kayla Ewell, moglie di Tanner Novlan (interprete di Finn) e che in Beautiful, tra il 2005 e il 2006, interpretò Caitlin Ramirez.

Il fatto che si sia voluto rappresentare in scena il fatto che Steffy e Finn condividano un’intimità fisica, a così stretto giro dall’errore che Liam e Steffy hanno compiuto (nella cronologia della narrazione, Steffy è stata con entrambi nel giro di 24 ore), appare a molti la conferma che presto la ragazza possa scoprire di essere incinta.

Ma a quel punto, chi sarebbe il padre? Liam o Finn? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

