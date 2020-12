ZENDE / Beautiful

Nelle puntate americane di Beautiful, gli sceneggiatori ad oggi non sono andati molti a fondo circa il passato che accomuna le sorelle Buckingham, ma una cosa la sappiamo: Zoe e Paris vanno d’amore e d’accordo. Almeno fino ad oggi, quando la modella inizierà a pensare che la sorella si sia trattenuta fin troppo a lungo a Los Angeles e che, forse, dovrebbe iniziare a salutare…

Paris lavora nel sociale e ha sempre sostenuto di essere lontana anni luce dal mondo patinato della moda che tanto appassiona Zoe, anche se, fin dal suo arrivo sulla scena, ha finito per passare parecchio tempo alla Forrester Creations. Stare con la parente è solo uno dei motivi, l’altro in realtà è Zende Dominguez…

Beautiful, anticipazioni USA: ZOE e PARIS, il rapporto peggiora a causa di ZENDE?

Il rampollo di casa Forrester, reduce da una separazione da Nicole Avant mai ben spiegata, ha fatto colpo su entrambe le ragazze, sebbene Zoe non sia consapevole della cotta che il figlio di Kristen Forrester nutre per lei. Infatti, il solito malinteso (provocato da un sms non inviato) ha portato Zoe a ritenere che lo stilista non ricambiasse il suo interesse e così ha accettato la proposta di matrimonio di Carter Walton (dopo aver invece rifiutato una convivenza con l’avvocato, ritenendola prematura).

Zende, di conseguenza, ha deciso di non confessare l’equivoco, preferendo non intromettersi nella relazione dell’amico Carter e trovando invece piacere nel passare del tempo con Paris, al punto di chiederle un appuntamento.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dal canto suo, Paris è ignara dell’intesa che lega Zende a Zoe, per cui si presenterà senza problemi a villa Forrester per i festeggiamenti di Natale e ciò lascerà sconcertata la sorella. Come spiega l’interprete di Zoe, Kiara Barnes:

Il mio personaggio è molto territoriale nei confronti della sua nuova vita. L’ultimo parente che vi ha fatto entrare, Reese, ha finito per rovinare tutto e lei è appena riuscita a riconquistare la fiducia e la stima dei Forrester. Non vuole rischiare che in qualche modo Paris complichi le cose. E poi, ovviamente, c’è il fatto che Zende si stia avvicinando a Paris…

Intanto, Carter non sembra rendersi conto del magnetismo scattato tra Zoe e Zende. Ricordate il suo ultimo fidanzamento, quello con Maya Avant? Quest’ultima aveva continuato a rimandare le nozze, finendo per provare a sedurre in sauna l’allora sposato Rick Forrester. Cambia la promessa sposa, ma non la situazione: anche Zoe è sembrata restia a proseguire con concreti preparativi, non apparendo neanche interessata a trovare l’abito di nozze perfetto…

Beautiful, trame americane: CARTER si accorgerà dell’attrazione tra ZOE e ZENDE?

Presto Carter si accorgerà di tutto questo? Quel che è certo è che, totalmente inconsapevole dei malumori di Zoe, l’avvocato sarà colto alla sprovvista di fronte alla reazione contraria della fidanzata quando a Paris verrà offerto un posto alla Forrester Creations.

Carter infatti, incaricato di occuparsi della gestione della Fondazione Forrester, sottoporrà a Ridge la candidatura di Paris per occupare un ruolo vacante nell’amministrazione dell’ente di beneficenza. Dato il curriculum della stessa Paris in materia, la giovane rispecchia in pieno le caratteristiche per l’incarico, ma ovviamente Zoe sarà totalmente indispettita all’idea che ora la parente avrà un serio motivo per frequentare la casa di moda tutto il tempo… nonché Zende!

Quest’ultimo, sentendo Zoe invitare la sorella a lasciare Los Angeles, si opporrà e convincerà Paris a restare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.