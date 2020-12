Emre, Can e il detective privato / Daydreamer

I rapporti tra Can Divit (Can Yaman) e Yigit (Utku Ates) saranno abbastanza tesi nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda, in prima serata, da giovedì 7 gennaio 2021. Ad un anno dalla sua assenza da Istanbul, il pubblicitario farà di tutto per dimostrare all’amata Sanem Aydin (Demet Ozdemir) che è stato l’editore a bruciare il manoscritto che conteneva il suo primo romanzo, puntando sul fatto che è stato proprio quell’avvenimento che ha causato la loro brusca rottura.

Non tutto andrà però per il verso giusto, visto che Can ad un certo punto si troverà costretto ad assumere un investigatore privato per far luce sui “soprusi” di Yigit…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit chiede a Sanem di sposarlo

Le anticipazioni indicano che Yigit deciderà di accelerare il corteggiamento di Sanem. Ciò accadrà quando lui, grazie a Huma (Ipek Tenolcay), scoprirà che Can ha finto di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza, in grado di dimostrare che è stato lui a dare fuoco al sopracitato manoscritto. A quel punto, l’editore giocherà d’astuzia e stupirà la Aydin dichiarandole il suo amore e chiedendole, tra le altre cose, di diventare sua moglie!

Ovviamente Sanem vorrà rifiutare immediatamente la proposta, ma Yigit non le darà modo di spiegarsi e la spingerà a prendersi un po’ di tempo per riflettere meglio sul da farsi, sottolineando che lui la renderebbe certamente felice, al contrario di quanto non ha fatto Can. Quest’ultimo si mostrerà però infastidito dalla mossa del “nemico” e agirà di conseguenza…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can assume un investigatore privato per controllare Yigit

Eh sì: vi anticipiamo che Can andrà in un parco in compagnia del fratello Emre (Birand Tunca) per incontrare un uomo, che poi si rivelerà essere un investigatore privato.

In pratica, Can pagherà il professionista affinché spii ogni mossa di Yigit, con il chiaro intento di scoprire se abbia qualche scheletro nell’armadio da nascondere. Con questo escamotage, il Divit spererà quindi di entrare in possesso di informazioni utili a proteggere Sanem.

Insomma, il nostro protagonista darà l’impressione di non voler commettere gli errori commessi in passato, come quello di picchiare Yigit, e utilizzerà l’intelligenza per inchiodare l’uomo alle sue responsabilità.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit minaccia Huma!!!

Tuttavia, l’atteggiamento ossessivo di Yigit nei confronti di Sanem comincerà a preoccupare anche Huma. Appreso della richiesta di matrimonio fatta a Sanem, la donna inviterà il suo complice ad usare la testa quando si parla della fanciulla, visto che Can starà dimostrando di non essere più l’uomo impulsivo e aggressivo del passato.

In ogni caso, Yigit perderà definitivamente la pazienza nel momento in cui Huma specificherà che lui dovrà dimenticare Sanem qualora non accettasse di diventare sua moglie.

In quel preciso istante, Yigit si farà scuro in volto e passerà alle minacce, scoraggiando Huma dal tirarsi indietro dai suoi intrighi perché, in tal caso, la trascinerebbe giù con lui. La cattiveria dell’uomo sarà sempre più evidente e la mamma di Can si troverà davvero con le spalle al muro… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

