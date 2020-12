EMRE / Daydreamer

Nuova svolta professionale per Emre Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Appena scoprirà per caso che il genero è rimasto senza lavoro, Nihat (Berat Yenilmez) parlerà infatti con la moglie Mevkibe (Ozlem Tokaslan) della questione e ventilerà l’ipotesi di ingaggiare l’uomo nella bottega di generi alimentari, almeno finché non avrà trovato un’occupazione più adeguata al suo titolo di studio. Fin da subito, Leyla (Oznur Serceler) non sarà però affatto d’accordo a procedere in tale maniera…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Nihat e Mevkibe scoprono che Emre non ha più un lavoro

Se avete letto i nostri post precedenti sapete già che tutto inizierà quando Leyla mentirà ai suoi genitori al fine di coprire Emre, già accusato ingiustamente dai due di averla tradita. In pratica, la ragazza farà sapere agli “impiccioni” Mevkibe e Nihat che il marito lavora nell’agenzia di Emel, la stessa dove il marito si sarà in realtà recato quella stessa mattina in cerca di un posto.

Inconsapevoli della menzogna, i signori Aydin andranno lì per chiedere ufficialmente scusa ad Emre e porteranno con loro alcuni regali per sancire la pace definitiva. A quel punto, però, il nostro Emre dovrà ammettere di non aver trovato più impiego in seguito al fallimento della Fikri Harika, perché Emel farà irruzione nel suo studio e chiederà proprio al ragazzo perché stia occupando la sua scrivania. In ogni caso, la reazione dei suoceri sarà sorprendente…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Nihat vuole offrire un lavoro ad Emre

Eh sì: oltre a dirgli che non si deve vergognare in alcun modo di essere disoccupato, sottolineando che si prende già cura di Leyla amandola e rispettandola ogni giorno, Mevkibe e Nihat inviteranno il genero ad essere sempre sincero con loro, ma appena rincaseranno non potranno fare a meno di preoccuparsi per lui e per Leyla, ciò perché temeranno che, col trascorrere dei giorni, il matrimonio della figlia potrebbe deteriorarsi a causa della crisi economica che lei ed Emre stanno attraversando.

Sarà allora che Nihat avrà come idea quella di assumere temporaneamente Emre nella bottega. Ottenuto il beneplacito di Mevkibe, il signor Aydin si preparerà dunque a fare la proposta al fratello di Can, anche se andrà incontro al parere non proprio favorevole di Leyla.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Emre accetta di lavorare nella bottega!

Vi anticipiamo infatti che la ragazza sarà consapevole del fatto che Emre avrebbe voluto trovare un impiego adatto agli studi che ha fatto e, di primo acchito, cercherà invano di spiegare ai suoi genitori che forse è meglio per il marito continuare a fare altri eventuali colloqui di lavoro. Tuttavia, Emre sarà in imbarazzo a rifiutare la mano d’aiuto offertagli dai suoceri e, senza consultarsi minimamente con la consorte, accetterà la proposta.

