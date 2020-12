Can e Sanem / Foto Mediaset

L’esperienza insegna che i palinsesti vengono spesso modificati all’ultimo minuto o quasi, cosa che spesso ribadiamo in tutti i nostri post sulla programmazione. Ed è così anche in questo caso, visto che in 24 ore abbiamo per forza di cose “rimesso mano” a tutte le notizie su giorni e orari di messa in onda natalizia del daytime Mediaset.

Poche ore fa vi abbiamo parlato di Una vita, che continua anche durante le feste (a scapito de Il segreto), mentre ora arriva una nuova informazione e stavolta riguarda Daydreamer – le ali del sogno, la popolarissima soap con Can Yaman partita l’estate scorsa.

Sulla base delle precedenti news, la prossima puntata delle avventure di Can e Sanem doveva andare in onda nel pomeriggio di sabato 26 dicembre, invece così non sarà: poco fa Mediaset ha ufficializzato attraverso i suoi canali social che il ritorno della trasmissione avverrà direttamente a gennaio: Daydreamer da ora in poi verrà trasmessa in prima serata al giovedì, cominciando dal 7 gennaio.

