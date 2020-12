Felipe e Marcia / Una vita

Ennesima batosta sentimentale per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita: Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) deciderà infatti di chiudere la relazione con lui per concedere una nuova chance al suo matrimonio con Santiago Becerra (Aleix Melé). Le anticipazioni indicano che tale volontà farà sprofondare l’avvocato in una crisi profonda…

Una Vita, news: Felipe e Marcia cominciano un rapporto extraconiugale

Come abbiamo già segnalato, Felipe e Marcia non potranno più sposarsi perché apparirà a calle Acacias il “misterioso” Santiago Becerra, ossia il marito della Sampaio, che quest’ultima credeva fosse morto durante un soggiorno in carcere “organizzato” da Cesar Andrade (Alvaro Baguena).

Nonostante un apparente cambiamento caratteriale del consorte, che si mostrerà mite e docile e vorrà addirittura aspettare il tempo giusto per averla di nuovo nel suo letto, Marcia non riuscirà a stare troppo lontana dall’avvocato, tant’è che comincerà una “relazione proibita” con lui.

Tuttavia, Marcia inizierà a provare dei rimorsi di coscienza quando un suo bacio con Felipe verrà scorto dalla domestica Agustina (Pilar Barrera). A quel punto, l’ex inserviente non potrà fare a meno di provare dei sensi di colpa poiché non considererà giusto continuare a tradire il “redento” Santiago, il quale le procurerà addirittura un costosissimo medico per permetterle di capire da che cosa derivino alcuni suoi malori. La situazione che si verrà a creare spingerà quindi la Sampaio a una soluzione estrema…

Una Vita, spoiler: Marcia tronca con Felipe e “sceglie” Santiago!

Eh sì: seppure con la morte nel cuore, Marcia andrà da Felipe e gli comunicherà che non possono più stare insieme, troncando di fatto la loro storia d’amore!

Anche di fronte alle suppliche del legale, che la inviterà a non rinunciare a tutto per un uomo che in fondo non ha mai amato, la brasiliana confermerà la sua intenzione e si appresterà a voltare pagina con Santiago, chiedendogli tra l’altro di accelerare il loro trasferimento lontano da Acacias.

Da un lato il Becerra temporeggerà, sostenendo di avere ormai preso alcuni lavori nel quartiere, dall’altro l’Alvarez Hermoso non potrà fare a meno di struggersi per amore e ciò non gli consentirà di mantenere i nervi saldi di fronte alla sospettosa Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Una Vita, trame: Genoveva chiede a Felipe se ha ripreso a vedere Marcia!

Visto che la sua “alleata” Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) non sarà riuscita ad estorcere ad Agustina delle informazioni su un’eventuale ripresa della liaison tra Marcia e Felipe, una sempre più ossessionata Genoveva giocherà a carte scoperte e chiederà proprio all’avvocato se sta ancora vedendo la brasiliana.

Resta quindi da scopre se l’Alvarez Hermoso risponderà alla domanda diretta della Salmeron oppure se glisserà sulla questione. Quel che è certo è che Agustina si renderà conto del doppio gioco di Ursula e si confiderà con Fabiana (Inma Perez Quiros). Insomma, il segreto di Marcia e Felipe non sarà più tale…

