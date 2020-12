Susana e Armando / Una vita

Per la “bigotta” Susana Seler (Amparo Fernandez) l’arrivo improvviso del diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano) a calle Acacias sarà davvero spiazzante. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la vedova farà infatti fatica a reprimere l’attrazione che sente per l’ultimo arrivato e non potrà fare nulla contro i suoi sentimenti nemmeno quando lui le confesserà di essere divorziato. Di lì a poco, tra i due personaggi scatterà dunque un bacio, anche se non tutto andrà per il verso giusto…

Una Vita, trame: ecco perché Armando ha divorziato

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto si avvierà quando Susana non riuscirà a stare lontana da Armando, tant’è che con la complicità dell’amica Rosina (Sandra Marchena) cercherà ogni tipo di pretesto pur di stare da sola con lui. Tuttavia, la Seler sembrerà rivedere completamente la sua posizione quando il Caballero le confesserà di essere divorziato a causa di un tradimento subito da Jane, la sua ormai ex moglie inglese e di religione protestante.

Nonostante il racconto dell’uomo, che le dirà che il suo matrimonio è entrato definitivamente in crisi in seguito alla perdita di due bambini che la donna aveva ancora in grembo, Susana penserà alle ipotetiche malelingue dei vicini e, soprattutto per via della sua condotta irreprensibile e cristiana, sceglierà di non dare un seguito alla sua frequentazione con Armando. In realtà cambierà idea nel giro di qualche giorno…

Una Vita, spoiler: Susana e Armando si baciano!

Eh sì: per merito dell’uomo, che non smetterà di corteggiarla appena gli paleserà tutte le sue rimostranze riguardo il precedente matrimonio, Susana si scioglierà pian piano con Armando e, oltre ad organizzare diversi appuntamenti con lui a casa di Rosina, si lascerà definitivamente andare quando l’uomo le chiederà di recarsi all’ingresso dei Giardini del Principe.

A quel punto, la Seler asseconderà la sua attrazione per Armando e scambierà con lui un intenso e passionale bacio, suggellando così l’ipotetico inizio di una storia d’amore. Per lo meno, il Caballero sarà di questo avviso, visto che il giorno successivo si presenterà da Liberto (Jorge Pobes) per chiedergli ufficialmente di poter corteggiare la zia.

Ad ogni modo, il povero diplomatico andrà incontro ad una spiacevole sorpresa…

Una Vita, news: Armando dà a Susana del tempo per riflettere

Armando otterrà sì il permesso da Liberto per procedere con il corteggiamento, ma resterà stranito quando Susana rifiuterà di recarsi ad un ballo con lui, sottolineando di aver bisogno ancora di tempo per vivere alla luce del sole il loro amore.

Deluso per come si sarà evoluta la situazione, Armando parlerà dunque apertamente con Susana e le chiederà di cercarlo soltanto quando sarà pronta a vivere la loro nascente storia, comunicandole a sorpresa che è forse l’ora di smettere di vedersi per un determinato periodo.

Questa mossa di Armando "convincerà" Susana a farsi avanti al 100% oppure succederà dell'altro?

