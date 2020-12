ROBERTA / Uomini e donne

Primo appuntamento di questa settimana “corta” con Uomini e Donne, che andrà in onda solo oggi e domani prima della consueta pausa natalizia.

Quest’oggi la puntata inizierà con a centro studio Riccardo e Roberta, che hanno ripreso a vedersi nonostante nella scorsa puntata avessero deciso di concludere la conoscenza. I due si sono incontrati in una camera d’albergo, trascorrendo una notte di passione insieme. La pace durerà poco visto che Maria annuncerà al Guarnieri la presenza di una donna arrivata in trasmissione per conoscerlo. Il cavaliere senza esitazione deciderà di accettare le avances della dama e questo scatenerà l’ira della Di Padua, che nuovamente deciderà di interrompere la relazione.

Sarà poi il turno di Davide, che ha fatto un’esterna con Beatrice. La donna, tramite una lettera, lo invita a cena fuori. Durante la serata il Donadei, emozionatissimo, le rivela di trovarsi molto bene in sua compagnia, come se fosse già la sua fidanzata. La Buonocore allora gli regala un suo ritratto d’infanzia, confessandogli che le è sempre mancata l’idea di famiglia unita. Il tronista le risponde che potrebbe essere lui la sua famiglia. Queste parole non saranno affatto gradite da Chiara, che però deciderà di continuare il suo percorso con la speranza di riuscire a conquistare Davide, ancora dubbioso sulla scelta definitiva.

Come già accennato negli scorsi post, Gianluca De Matteis deciderà di abbandonare il programma. Il tronista, in lacrime, ammetterà di non essere riuscito a costruire nulla con nessuna delle corteggiatrici scese per lui, rivelando altresì di sentirsi un pesce fuor d’acqua in quel contesto. Detto questo, il De Matteis saluterà affettuosamente tutti i presenti in studio, congedandosi definitivamente da Uomini e Donne.

